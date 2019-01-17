"Відійди від мене, нечисть": у Раді спалахнув "релігійний" скандал (відео)

Відео: YouTube/Телеканал ZIK

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "нечистю" лідера фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Це трапилося прямо під час розгляду законопроекту №4128-д про перехід релігійних громад 17 січня.

Так, в ході виступу Парубія, у залі парламенту нардепи почали намагатися зірвати голосування. Коли глава Ради закликав парламентарів зайняти свої місця і голосувати, так як "кожен персонально несе відповідальність перед громадою", до нього підійшов Новинський.

Депутат, який відомий своєю підтримкою Московського патріархату, почав вимагати від Парубія, аби той зняв із розгляду законопроект.

Спочатку Парубій не звертав на "опоблоківця" уваги. Але потім різко звернувся до нього.

"Відійди від мене, нечисть! Відійди від мене!" - сказав спікер, викликавши сміх у інших депутатів.

Скриншот

Після інциденту Новинський повернувся у своє крісло, а слуги народу проголосували за законопроект.

Тим часом у соціальних мережах українці коментують скандал. Одні пишуть, що Парубій "все правильно сказав". Інші ж вважають таку поведінку політиків неналежною і кажуть, що вони "влаштовують цирк" у Раді.

"Я не сторонник Парубія... Але за його сьогоднішню відповідь Новинському - лайк", - написав Іван Корс.

Скриншот

До речі, раніше президент Петро Порошенко заявив, що влада не планує прискорювати перехід парафій УПЦ МП у Православну церкву України.

Раніше у Верховній Раді перед голосуванням про запровадження в Україні воєнного стану під час звернення глави держави до нардепів позафракційний Віталій Купрій вигукував з місця провокаційні фрази та нецензурно висловлювався.

Відео: РБК-Україна