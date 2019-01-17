ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Відійди від мене, нечисть": у Раді спалахнув "релігійний" скандал (відео)

STYLERКурйози    17.01.2019 - 13:21

Відео: YouTube/Телеканал ZIK

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "нечистю" лідера фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Це трапилося прямо під час розгляду законопроекту №4128-д про перехід релігійних громад 17 січня.

Так, в ході виступу Парубія, у залі парламенту нардепи почали намагатися зірвати голосування. Коли глава Ради закликав парламентарів зайняти свої місця і голосувати, так як "кожен персонально несе відповідальність перед громадою", до нього підійшов Новинський.

Депутат, який відомий своєю підтримкою Московського патріархату, почав вимагати від Парубія, аби той зняв із розгляду законопроект.

Спочатку Парубій не звертав на "опоблоківця" уваги. Але потім різко звернувся до нього.

"Відійди від мене, нечисть! Відійди від мене!" - сказав спікер, викликавши сміх у інших депутатів.

&quot;Відійди від мене, нечисть&quot;: у Раді спалахнув &quot;релігійний&quot; скандал (відео)

Скриншот

Після інциденту Новинський повернувся у своє крісло, а слуги народу проголосували за законопроект.

Тим часом у соціальних мережах українці коментують скандал. Одні пишуть, що Парубій "все правильно сказав". Інші ж вважають таку поведінку політиків неналежною і кажуть, що вони "влаштовують цирк" у Раді.

"Я не сторонник Парубія... Але за його сьогоднішню відповідь Новинському - лайк", - написав Іван Корс.

&quot;Відійди від мене, нечисть&quot;: у Раді спалахнув &quot;релігійний&quot; скандал (відео)

Скриншот

До речі, раніше президент Петро Порошенко заявив, що влада не планує прискорювати перехід парафій УПЦ МП у Православну церкву України.

Раніше у Верховній Раді перед голосуванням про запровадження в Україні воєнного стану під час звернення глави держави до нардепів позафракційний Віталій Купрій вигукував з місця провокаційні фрази та нецензурно висловлювався.

Відео: РБК-Україна

Рада прийняла закон про перехід церковних громад до ПЦУ Парламент присудив премії Ради найталановитішим молодим ученим у 2018
Новини України Вадим НовинськийАндрій ПарубійВерховна Рада
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся