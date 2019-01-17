"Відійди від мене, нечисть": в Раде вспыхнул "религиозный" скандал (видео)

Видео: YouTube/Телеканал ZIK

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал "нечистью" лидера фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского. Это случилось прямо во время рассмотрения законопроекта №4128-д о переходе религиозных общин 17 января.

Так, в ходе выступления Парубия в зале парламента нардепы начали пытаться сорвать голосование. Когда глава Рады призвал парламентариев занять свои места и голосовать, так как "каждый персонально несет ответственность перед обществом", к нему подошел Новинский.

Депутат, который известен своей поддержкой Московского патриархата, начал требовать от Парубия, чтобы тот снял с рассмотрения законопроект.

Сначала Парубий не обращал на "оппоблоковца" внимания. Но потом резко обратился к нему.

"Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!" - сказал спикер, вызвав смех у других депутатов.

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После инцидента Новинский вернулся в свое кресло, а слуги народа проголосовали за законопроект.

Тем временем в социальных сетях украинцы комментируют скандал. Одни пишут, что Парубий "все правильно сказал". Другие же считают такое поведение политиков ненадлежащим и говорят, что они "устраивают цирк" в Раде.

"Я не сторонник Парубия... Но за его сегодняшний ответ Новинскому - лайк", - написал Иван Корс.

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К слову, ранее президент Петр Порошенко заявил, что власть не планирует ускорять переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Ранее в Верховной Раде перед голосованием о введении в Украине военного положения во время обращения главы государства к нардепам внефракционный Виталий Куприй выкрикивал с места провокационные фразы и нецензурно выражался.

Видео: РБК-Украина