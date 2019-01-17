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"Двоязичнає завєдєніє": в одеському дитсадку розгорівся мовний скандал

STYLERЖиття    17.01.2019 - 17:45
"Двоязичнає завєдєніє": в одеському дитсадку розгорівся мовний скандал
Колаж РБК-Україна

Завідувач дитсадка здійняла хвилю обурення в мережі своїм висловлюванням про українську мову

У Одесі завідувач дитячого садочку №138 заявила, що їй не потрібна українська мова. Про це йдеться у дописі на сторінці громадської ініціативи "Я спілкуюся українською мовою".

Як розповів Ігор Девбич, Раїса Кравченко, яка є відмінником освіти України і з 1980 року по 2000 рік працювала у Одеському міському педагогічному училищі викладачем дошкільної педагогіки та методик, на питання "Чому ви не спілкуєтеся українською мовою?" відповіла, що не вважає це обов'язковим для її роботи.

Крім того, більшість вихователів у садочку теж спілкуються з дітьми російською, тому що у закладі "смєшанний рєжим" і цей дитсадок - "двоязичнає завєдєніє".

Також завідувач прокоментувала те, що усі дитячі свята проводяться російською мовою.

&quot;Двоязичнає завєдєніє&quot;: в одеському дитсадку розгорівся мовний скандал

Скриншот

"Патамушта у нашем рєгіонє правєдєніє празніков на украінском нєвазможна", - приводить її слова автор посту.

&quot;Двоязичнає завєдєніє&quot;: в одеському дитсадку розгорівся мовний скандал

Скриншот

На скандал відреагували у Департаменті освіти і науки Одеської міськради.

"Бувають такі непрості дні в роботі, коли за окремі її ділянки соромно. Сьогодні саме такий день. До організаціі навчально-виховного процесу ми не дійшли... Не зупиняюсь на побаченому, скажу тільки, що малеча достойна іншого підходу до дитинства. Все це є причиною кардинальних змін в садку. Рішення бувають надскладними, але необхідними, і керівник усвідомив необхідність прийняти саме таке рішення. Мені шкода. Впевнена, що департаменту, районному відділу та педагогам вдасться разом з батьками зробити все можливе, щоб комфортно і затишно було дітям. Адже садочки працюють в першу чергу для цього. І 138-й це доведе", - написала у Facebook Олена Буйневич.

&quot;Двоязичнає завєдєніє&quot;: в одеському дитсадку розгорівся мовний скандал

Скриншот

Нагадаємо, що росіянка Ксенія Собчак епічно зганьбилася в столиці України через незнання правильного написання слова "Київ".

Також ми писали про те, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "нечистю" лідера фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

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