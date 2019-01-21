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Фарион призвала сжигать людей за проявление "московского духа"

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 23:02
Фарион призвала сжигать людей за проявление "московского духа"
Коллаж РБК-Украина

Она напомнила украинцам историю Героя Украины Олексы Гирныка

Бывший депутат и языковед Ирина Фарион, которая известна своими скандальными выходками, призвала жителей Украины уничтожать людей, которые поддерживают "русский мир". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ирина Фарион напомнила, что 21 января 1978 года украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины Олекса Гирнык совершил акт самосожжения возле могилы Шевченка в знак протеста против русификации Украины.

Она призвала украинцев не совершать акты самосожжения в нынешнее время, а сжигать врагов, чтобы земля под ними горела.

"Господа! Теперь должны не самосжигаться на радость врагу, а делать это же с врагом. Чтобы земля под ним горела за любое проявление московского духа. Имею право на такое суждение как лауреат премии имени Алексея Гирныка. Герою вечная память. Нам — чин уничтожения врага. И без сантиментов", — написала Фарион.

Фарион призвала сжигать людей за проявление &quot;московского духа&quot;

Скриншот поста: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Напомним, ранее мы писали о том, что Фарион снова накинулась на русскоязычных украинцев.

Фарион поделилась историей о том, как в аквапарке Львова встретила русскоязычных украинцев. Женщина утверждает, что таким особям не место в Украине.

А также рассказывали о том, что Фарион высказалась о языковом скандале в детсаду Одессы.

Скандально известная экс-депутат и языковед Ирина Фарион заявила о своем возмущении, которое связано с инцидентом в детском саду Одессы.

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