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"Раби раді": цинічна промова Путіна про "братній народ" розлютила мережу (відео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 10:22
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Господар Кремля "відзначився" новою цинічною заявою на адресу України

Володимир Путін, який лідирує на виборах президента Росії, пообіцяв зробити так, щоб українці відчували себе в РФ як вдома. Про це він сказав на брифінгу у своєму виборчому штабі.

На думку господаря Кремля, в Україні "були обмеження виборчих прав громадян Росії". Путін цинічно назвав це "неподобством", а також "порушенням всіх міжнародних норм".

"Для нас Україна - братський народ... Ми зробимо все, щоб українці почувалися в Росії як вдома", - резюмував він.

Відео з YouTube/Росія 24

Користувачів мережі розлютило така цинічна заява Путіна.

"Раби раді. Господар промову штовхає", - написав один юзер.

"А ти, падла, міжнародні норми не порушило в Криму та Донецьку? Де логіка в голові у*бка КГБшного", - поставив риторичне питання інший користувач.

Скріншот коментарів

"Карлик досі думає, що якщо на біле 1000 раз сказати чорне, то вона почорніє", - іронічно підмітив ще один коментатор.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, у Росії в неділю, 18 березня, відбулися вибори голови держави. Це перше голосування за президента РФ, в якому взяли участь жителі анексованого Криму.

До речі, у Росії виборець з'їв свій бюлетень на знак протесту проти всіх кандидатів на пост президента РФ.

Також Styler писав про те, що на бюлетенях у РФ залишають цікаві послання Путіну.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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