"Раби раді": цинічна промова Путіна про "братній народ" розлютила мережу (відео)

Господар Кремля "відзначився" новою цинічною заявою на адресу України

Володимир Путін, який лідирує на виборах президента Росії, пообіцяв зробити так, щоб українці відчували себе в РФ як вдома. Про це він сказав на брифінгу у своєму виборчому штабі.

На думку господаря Кремля, в Україні "були обмеження виборчих прав громадян Росії". Путін цинічно назвав це "неподобством", а також "порушенням всіх міжнародних норм".

"Для нас Україна - братський народ... Ми зробимо все, щоб українці почувалися в Росії як вдома", - резюмував він.

Відео з YouTube/Росія 24

Користувачів мережі розлютило така цинічна заява Путіна.

"Раби раді. Господар промову штовхає", - написав один юзер.

"А ти, падла, міжнародні норми не порушило в Криму та Донецьку? Де логіка в голові у*бка КГБшного", - поставив риторичне питання інший користувач.

Скріншот коментарів

"Карлик досі думає, що якщо на біле 1000 раз сказати чорне, то вона почорніє", - іронічно підмітив ще один коментатор.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, у Росії в неділю, 18 березня, відбулися вибори голови держави. Це перше голосування за президента РФ, в якому взяли участь жителі анексованого Криму.

До речі, у Росії виборець з'їв свій бюлетень на знак протесту проти всіх кандидатів на пост президента РФ.

Також Styler писав про те, що на бюлетенях у РФ залишають цікаві послання Путіну.