Рада хоче дозволити зламувати квартири українців через борги за комуналку

Верховною Радою був прийнятий за основу законопроєкт №2458, яким пропонуються внести зміни до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги". Цей нормативний акт, серед усього іншого, може дозволити зламувати квартири українців через борги за комуналку без дозволу власників і навіть без рішення суду.

За ухвалення законопроєкту проголосували в першому читанні 239 нардепів. Цей нормативний акт, згідно з пояснювальною запискою, повинен врегулювати деякі питання закону "Про житлово-комунальні послуги", введеного з 1 травня 2019-го.

Статтю 29, ч. 4 і 5 пропонують доповнити абзацами про несанкціонований доступ до житла боржника, щоб припинити або обмежити його доступ до комунальної послуги, навіть якщо власник проти.

"Несанкціонований доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для обмеження (припинення) надання комунальної послуги відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо такий власник (користувач) відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця", - йдеться в проєкті закону №2458.

Якщо раніше такий несанкціонований доступ (без дозволу суду) міг здійснюватися лише у невідкладних випадках - аварії, загроза для життя людей, то тепер стаття доповнилася словами "для обмеження (припинення) надання комунальної послуги".

Також законопроєкт пропонує дозволити органам місцевого самоврядування приймати рішення про початок і кінець опалювального сезону.

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