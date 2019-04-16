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У Раді переполох: мережа відреагувала на звільнення Савченко

STYLERЖиття    16.04.2019 - 08:48
У Раді переполох: мережа відреагувала на звільнення Савченко
Фото: колаж РБК-Україна

По справі Савченко-Рубана наступне засідання суду відбудеться 7 травня

Надію Савченко звільнили з-під варти в залі суду після закінчення строку арешту 15 квітня. Крім народного депутата, відпустили також і Володимира Рубана, який проходить у справі про плануванні теракту в центрі Києва разом з нею. Українці в соціальних мережах жваво відреагували на звільнення фігурантів резонансної справи.

Зазначимо, що наступне засідання Броварський міський районний суд призначив на 7 травня.

В мережі деякі юзери вказують на те, що звільнення Савченко відбулося незадовго до другого туру виборів президента 2019. Нагадаємо, що раніше опального позафракційного депутатові висували кандидатом у президенти, але Центральна виборча комісія одностайним рішенням відмовила їй у реєстрації. Додамо, що в програмі Савченко йшлося про зміну політичної системи конституційним шляхом.

У Раді переполох: мережа відреагувала на звільнення Савченко

Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відомий журналіст і радник глави Міноборони Юрій Бірюков різко прокоментував звільнення Савченко. На своїй сторінці у Facebook він висловлює думку про підготовку якогось реваншу.

"І статтю за незаконне збагачення скасували. І Савченко з Рубаном відпустили. Скоро напевно визнають незаконною націоналізацію Приватбанку. А там і до початку судів над ЗСУ за знищення будівлі Донецького аеропорту рукою подати", - написав Бірюков.

У Раді переполох: мережа відреагувала на звільнення Савченко

Фото: Володимир Рубан і Надія Савченко (twitter.com/vladest)

В мережі деякі користувачі вказують на те, що звільнення Савченко і Рубана вбачається певна логіка, і що "без вказівки Банкової тут не обійшлося".

Відео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Цілком можливо, що в АП вирішили випустити, щоб в подальшому підвищити рівень антиросійської істерії", - висловив думку Юрій Лукшиц.

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який переїхав в Україну, схильний вважати, що звільнення Савченко і Рубана з-під варти "на житті країни" однозначно позначиться дуже серйозно.

Відео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Також українці в мережі іронізують над реакцією народних депутатів у Верховній Раді, яку нібито Савченко хотіла підірвати. Нагадаємо, що Савченко звинувачують підготовці терактів в Києві. За версією слідства, вона пропонувала українським військовим вчинити замах на керівництво країни. Крім того, вона нібито планувала здійснити теракт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".

  • Ну, тепер тримайтеся, Надюха вам влаштує;
  • Це означає, що пару днів Надія Вікторівна буде відпочивати, а потім їй стане нудно, і вона почне розважатися. Самий відповідний час, звичайно, обрали;
  • Все не просто, все за планом і не просто так саме про Надюху згадали. За пару днів до виборів;
  • Савченко - це реальний Голобородько;
  • У Раді переполох?
  • Хочеться бачити обличчя в Раді, коли там з'явиться Надюха... з сіткою лимонів;
  • З такою помпою садили і так тихенько випустили...

У Раді переполох: мережа відреагувала на звільнення Савченко

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Нагадаємо, що 16 лютого 2019 апеляційний суд Чернігова прийняв рішення направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана у Верховний суд для зміни підсудності. Варто відзначити, що генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв про необхідність переведення справи в Чернігів, тому що там живе більшість свідків.

Також повідомлялося, що раніше Савченко заявила про часткової втрати зору і слуху через грудневої голодування.

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