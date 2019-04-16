В Раде переполох: сеть отреагировала на освобождение Савченко

Фото: коллаж РБК-Украина

По делу Савченко-Рубана следующее заседание суда состоится 7 мая

Надежду Савченко освободили из под стражи в зале суда после истечения срока ареста 15 апреля. Кроме народного депутата, отпустили также и Владимира Рубана, который проходит по делу о планировании теракта в центре Киева вместе с ней. Украинцы в социальных сетях живо отреагировали на освобождение фигурантов резонансного дела.

Отметим, что следующее заседание Броварской городской районный суд назначил на 7 мая.

В сети некоторые юзеры указывают на то, что освобождение Савченко состоялось незадолго до второго тура выборов президента 2019. Напомним, что ранее опального внефракционного депутатата выдвигали кандидатом в президенты, но Центральная избирательная комиссия единогласным решением отказала ей в регистрации. Добавим, что в программе Савченко говорилось о смене политической системы конституционным путем.

Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Известный журналист и советник главы Минобороны Юрий Бирюков резко прокомментировал освобождение Савченко. На своей странице в Facebook он высказывает мысль о подготовке некоего реванша.

"И статью за незаконное обогащение отменили. И Савченко с Рубаном отпустили. Скоро наверняка признают незаконной национализацию Приватбанка. А там и до начала судов над ВСУ за уничтожение здания Донецкого аэропорта рукой подать", - написал Бирюков.

Фото: Владимир Рубан и Надежда Савченко (twitter.com/vladest)

В сети некоторые пользователи указывают на то, что в освобождении Савченко и Рубана усматривается определенная логика, и что "без указки Банковой здесь не обошлось".

Видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Вполне возможно, что в АП решили их выпустить, чтобы в дальнейшем поднять уровень антироссийской истерии", - высказал мнение Юрий Лукшиц.

Российский журналист Аркадий Бабченко, который переехал в Украину, склонен считать, что освобождение Савченко и Рубана из-под стражи "на жизни страны" однозначно скажется очень серьезно.

Видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Также украинцы в сети иронизируют над реакцией народных депутатов в Верховной Раде, которую якобы Савченко хотела взорвать. Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия, она предлагала украинским военным совершить покушение на руководство страны. Кроме того, она якобы планировала совершить теракт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Ну теперь держитесь, Надюха вам устроит;

Это значит, что пару дней Надежда Викторовна будет отдыхать, а потом ей станет скучно, и она начнет развлекаться. Самое подходящее время, конечно, выбрали;

Все не просто, все по плану и не просто так именно о Надюху вспомнили. За пару дней до выборов;

Савченко - это реальный Голобородько;

В Раде переполох?

Хочется видеть лица в Раде, когда там появится Надюха... с сеткой лимонов;

С такой помпой сажали и так тихонечко выпустили...

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Напомним, что 16 февраля 2019 апелляционный суд Чернигова принял решение направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Стоит отметить, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.

Также сообщалось, что ранее Савченко заявила о частичной потере зрения и слуха из-за декабрьской голодовки.