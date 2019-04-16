ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде переполох: сеть отреагировала на освобождение Савченко

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 08:48
В Раде переполох: сеть отреагировала на освобождение Савченко
Фото: коллаж РБК-Украина

По делу Савченко-Рубана следующее заседание суда состоится 7 мая

Надежду Савченко освободили из под стражи в зале суда после истечения срока ареста 15 апреля. Кроме народного депутата, отпустили также и Владимира Рубана, который проходит по делу о планировании теракта в центре Киева вместе с ней. Украинцы в социальных сетях живо отреагировали на освобождение фигурантов резонансного дела.

Отметим, что следующее заседание Броварской городской районный суд назначил на 7 мая. 

В сети некоторые юзеры указывают на то, что освобождение Савченко состоялось незадолго до второго тура выборов президента 2019. Напомним, что ранее опального внефракционного депутатата выдвигали кандидатом в президенты, но Центральная избирательная комиссия единогласным решением отказала ей в регистрации. Добавим, что в программе Савченко говорилось о смене политической системы конституционным путем.

В Раде переполох: сеть отреагировала на освобождение Савченко

Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Известный журналист и советник главы Минобороны Юрий Бирюков резко прокомментировал освобождение Савченко. На своей странице в Facebook он высказывает мысль о подготовке некоего реванша.

"И статью за незаконное обогащение отменили. И Савченко с Рубаном отпустили. Скоро наверняка признают незаконной национализацию Приватбанка. А там и до начала судов над ВСУ за уничтожение здания Донецкого аэропорта рукой подать", - написал Бирюков.

В Раде переполох: сеть отреагировала на освобождение Савченко

Фото: Владимир Рубан и Надежда Савченко (twitter.com/vladest)

В сети некоторые пользователи указывают на то, что в освобождении Савченко и Рубана усматривается определенная логика, и что "без указки Банковой здесь не обошлось".

 

Видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Вполне возможно, что в АП решили их выпустить, чтобы в дальнейшем поднять уровень антироссийской истерии", - высказал мнение Юрий Лукшиц.

Российский журналист Аркадий Бабченко, который переехал в Украину, склонен считать, что освобождение Савченко и Рубана из-под стражи "на жизни страны" однозначно скажется очень серьезно.

 

Видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Также украинцы в сети иронизируют над реакцией народных депутатов в Верховной Раде, которую якобы Савченко хотела взорвать. Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия, она предлагала украинским военным совершить покушение на руководство страны. Кроме того, она якобы планировала совершить теракт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

  • Ну теперь держитесь, Надюха вам устроит;
  • Это значит, что пару дней Надежда Викторовна будет отдыхать, а потом ей станет скучно, и она начнет развлекаться. Самое подходящее время, конечно, выбрали;
  • Все не просто, все по плану и не просто так именно о Надюху вспомнили. За пару дней до выборов;
  • Савченко - это реальный Голобородько;
  • В Раде переполох?
  • Хочется видеть лица в Раде, когда там появится Надюха... с сеткой лимонов;
  • С такой помпой сажали и так тихонечко выпустили...

В Раде переполох: сеть отреагировала на освобождение Савченко

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Напомним, что 16 февраля 2019 апелляционный суд Чернигова принял решение направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Стоит отметить, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.

Также сообщалось, что  ранее Савченко заявила о частичной потере зрения и слуха из-за декабрьской голодовки. 

Савченко выпустили из-под стражи Суд отложил рассмотрение апелляций адвокатов Мангера
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Надежда СавченкоВладимир РубанСуд
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь