Заради дітей: Грановський організував шаховий турнір у Харкові

Шаховий турнір у Харкові (facebook.com/Александр Грановський)

Організаторам вдалося зібрати в одному місці відомих спортсменів і зовсім юних гросмейстерів

У Харкові завершився шаховий турнір між місцевими та київськими спортсменами. Про це на своїй Facebook-сторінці написав нардеп Олександр Грановський.

"Що ви знаєте про простий людський кайф? Силами харківської і за допомогою київської шахових федерацій провели товариський турнір. Основні учасники - талановиті дітки і дорослі вже давно успішні гросмейстери. Непідробне задоволення кожен з причетних, і я зокрема, отримали від участі в турнірі діток, багато з яких показали дивовижні результати. Кажуть, що такі позапланові чемпіонати на такому рівні раніше не проводилися, так що нам є над чим ще працювати. Знаю не з чуток, що всі, хто брав участь, залишилися по-справжньому задоволені", - написав він.

За словами Грановського, велика проблема, яку належить вирішити - залучення дітей у цей вид спорту, а це, в свою чергу, єдина можливість виростити талановитих і успішних шахістів світового рівня.

"Ми вже почали йти по цьому шляху і обов'язково отримаємо якісний результат", - зазначив нардеп.

Шаховий турнір у Харкові (facebook.com/Олександр Грановський)

Організаторам вдалося зібрати в одному місці дворазових Олімпійських чемпіонів Павла Ельянова і Олександра Моїсеєнка, чотирнадцяту чемпіонку світу і першу серед українських шахісток Ганну Ушеніну, міжнародного гросмейстера Євгенію Долуханову, що входить в топ-100 провідних шахісток світу, чемпіона світу в командному заліку Володимира Баклана, срібного призера Всесвітньої шахової Олімпіади 2018 Юлію Осьмак та багатьох інших

"Незважаючи на те, що кияни поїхали додому із перемогою, на яку щиро розраховували харків'яни, я хочу подякувати всіх учасників, окремо сказати своє дякую киянам, які знайшли час і бажання приїхати в Харків на два дні, харків'янам за те, що гідно зустріли своїх бойових товаришів зі столиці і всіх тих, хто допоміг реалізувати цю порівняно гучну подію для шахового світу за нашими українськими мірками", - підсумував він

Скріншот (facebook.com/Александр Грановський)

Раніше Грановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соцактива Харкова.