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Ради детей: Грановский организовал шахматный турнир в Харькове

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 20:46
Ради детей: Грановский организовал шахматный турнир в Харькове
Шахматный турнир в Харькове (facebook.com/Александр Грановский)

Организаторам удалось собрать в одном месте известных спортсменов и совсем юных гросмейстеров

В Харькове завершился шахматный турнир между местными и киевскими спортсменами. Об этом на своей Facebook-странице написал нардеп Александр Грановский.

"Что вы знаете о простом человеческом кайфе? Силами харьковской и при помощи киевской шахматных федераций провели товарищеский турнир. Основные участники - талантливые детки и взрослые уже давно состоявшиеся гроссмейстеры. Неподдельное удовольствие каждый из причастных, и я в частности, получили от участия в турнире деток, многие из которых показали удивительные результаты. Говорят, что такие внеплановые чемпионаты на таком уровне ранее не проводились, так что нам есть над чем еще работать. Знаю не понаслышке, что все, кто участвовал, остались по-настоящему довольны", - написал он. 

По словам Грановского, большая проблема, которую предстоит решить - привлечение детей в этот вид спорта, а это, в свою очередь, единственная возможность вырастить талантливых и успешных шахматистов мирового уровня.

"Мы уже начали идти по этому пути и обязательно получим качественный результат", - отметил нардеп.

 

Шахматный турнир в Харькове (facebook.com/Александр Грановский)

Организаторам удалось собрать в одном месте двукратных Олимпийских чемпионов Павла Эльянова и Александра Моисеенко, четырнадцатую чемпионку мира и первую среди украинских шахматисток Анну Ушенину, международного гроссмейстера Евгению Долуханову, входящую в топ-100 ведущих шахматисток мира, чемпиона мира в командном зачете Владимира Баклана, серебряного призера Всемирной шахматной Олимпиады-2018 Юлию Осьмак и многих других. 

"Несмотря на то, что киевляне уехали домой с победой, на которую искренне рассчитывали харьковчане, я хочу поблагодарить всех участников, отдельно сказать свое спасибо киевлянам, которые нашли время и желание приехать в Харьков на два дня, харьковчан за то, что достойно встретили своих боевых товарищей из столицы и всех тех, кто помог реализовать это сравнительно громкое событие для шахматного мира по нашим украинским меркам", - подытожил он.

Ради детей: Грановский организовал шахматный турнир в Харькове

Скриншот (facebook.com/Александр Грановский)

Ранее Грановский принял участие в подведении итогов года в кругу соцактива Харькова.

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