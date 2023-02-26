С советской мебелью и без туалета: как выглядит самая дешевая квартира для аренды во Львове (фото)
Из-за большого количества переселенцев спрос на аренду жилья во Львове остается высоким. Дешевле всего стоят однокомнатные квартиры на периферии города для долгосрочной аренды.
Недавно на платформе онлайн-объявлений OLX опубликовали предложение о сдаче в аренду жилья за 3 тыс. грн. Это самая низкая цена во Львове.
Фото самой дешевой квартиры для аренды просматривайте в материале ниже.
Как выглядит самая дешевая квартира во Львове
В объявлении отмечено, что квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого (вблизи завода "Гетьман"). Совсем рядом есть детский сад, школа, магазины и рынок.
В доме бронированная дверь и металлопластиковые окна. Отопление индивидуальное, печное. В объявлении указано, что квартира очень теплая.
Так выглядит львовское жилье, которое сдают в аренду (фото: Olx)
Какие условия проживания
Общая площадь квартиры - 20 кв. метров. В помещении из техники есть газовая плита и холодильник. Жилье обставлено советской мебелью - есть кровать, шкаф, стол, стулья, табуретки, туалетный столик с зеркалом.
Также отмечается, что к помещению подведена вода, но туалет расположен на улице. Ванной в квартире нет.
Так выглядит львовское жилье, сдающееся в аренду (фото: Olx)
С фото можно понять, что в этом помещении давно не делали ремонт, некоторые стены с ободранными обоями.
Стоимость аренды в месяц составляет 3000 грн плюс коммунальные.
Так выглядит львовское жилье, которое сдают в аренду (фото: Olx)
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