З радянськими меблями і без туалету: як виглядає найдешевша квартира для оренди у Львові (фото)

Нещодавно на платформі онлайн-оголошень OLX опублікували пропозицію про здачу в оренду помешкання за 3 тис. грн. Це найнижча ціна у Львові.

Через велику кількість переселенців попит на оренду житла у Львові досі залишається високим. Найдешевше коштують однокімнатні квартири на периферії міста для довготривалої оренди.

Фото найдешевшої квартири для оренди переглядайте у матеріалі нижче .

Який вигляд має найдешевша квартира у Львові

В оголошені зазначено, що квартира розташована на другому поверсі триповерхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького (поблизу заводу "Гетьман"). Зовсім поряд є дитсадок, школа и магазини, ринок.

У помешканні броньовані двері та металопластикові вікна. Опалення індивідуальне, пічне. В оголошені вказано, що квартира дуже тепла.

Так виглядає львівське житло, що здають в оренду (фото: Olx)

Які умови проживання

Загальна площа квартири - 20 кв. метрів. У помешканні з техніки є газова плита і холодильник. Житло обставлене радянськими меблями - є ліжко, шафа, стіл, стільці, табуретки, туалетний столик із дзеркалом.

Також зазначається, що до помешкання підведена вода, але вбиральня розташована на вулиці. Ванної кімнати у квартирі немає.

Так виглядає львівське житло, що здають в оренду (фото: Olx)

З фото можна зрозуміти, що у цьому приміщенні давно не робили ремонт, деякі стіни з обдертими шпалерами.

Вартість оренди за місяць становить 3000 грн плюс комунальні.

Так виглядає львівське житло, що здають в оренду (фото: Olx)