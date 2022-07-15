Ранні ознаки раку грудей, які можна не помітити

Хоча рак молочної залози зазвичай не проявляє симптомів на ранній стадії, своєчасна діагностика може запобігти страшній недузі.

Ущільнення в грудях є найбільш поширеним симптомом. Але приблизно у 1 з 6 жінок з раком молочної залози широкий спектр симптомів не включає пухлину.

Ранні ознаки раку молочної залози

На ранньому етапі жінка може помітити зміни в своїх грудях, коли вона щомісяця проводить обстеження грудей або коли незначна аномальний біль не проходить.

Ранні ознаки раку молочної залози, на які слід звернути увагу, включають:

зміна форми соска

біль у грудях, яка не проходить після наступного періоду

нова шишка, яка не зникає після наступної менструації

виділення із сосків одних грудей прозорі, червоні, коричневі або жовті;

незрозуміле почервоніння, набряк, подразнення шкіри, свербіж або висип на грудях

пухлина або шишка навколо ключиці або під пахвою.

Тверда пухлина з нерівними краями з більшою ймовірністю може бути раковою.



Пізніші ознаки раку молочної залози включають:

ретракція або поворот соска всередину

збільшення одних грудей

горбиста поверхня грудей

існуюча грудка, яка стає більше

текстура "апельсинової кірки" на шкірі

поганий апетит

втрата ваги

збільшені лімфатичні вузли в пахвовій западині

видимі вени на грудях

Наявність одного або декількох з цих симптомів не обов'язково означає, що у вас рак молочної залози. Виділення із сосків, наприклад, також можуть бути викликані інфекцією. Зверніться до лікаря для повної оцінки, якщо ви відчуваєте будь-які з цих ознак і симптомів.