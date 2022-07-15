Ранні ознаки раку грудей, які можна не помітити
Хоча рак молочної залози зазвичай не проявляє симптомів на ранній стадії, своєчасна діагностика може запобігти страшній недузі.
Ранні ознаки і симптоми раку молочної залози описали в статті видання Healthline.
Ущільнення в грудях є найбільш поширеним симптомом. Але приблизно у 1 з 6 жінок з раком молочної залози широкий спектр симптомів не включає пухлину.
Ранні ознаки раку молочної залози
На ранньому етапі жінка може помітити зміни в своїх грудях, коли вона щомісяця проводить обстеження грудей або коли незначна аномальний біль не проходить.
Ранні ознаки раку молочної залози, на які слід звернути увагу, включають:
- зміна форми соска
- біль у грудях, яка не проходить після наступного періоду
- нова шишка, яка не зникає після наступної менструації
- виділення із сосків одних грудей прозорі, червоні, коричневі або жовті;
- незрозуміле почервоніння, набряк, подразнення шкіри, свербіж або висип на грудях
- пухлина або шишка навколо ключиці або під пахвою.
Тверда пухлина з нерівними краями з більшою ймовірністю може бути раковою.
Пізніші ознаки раку молочної залози включають:
- ретракція або поворот соска всередину
- збільшення одних грудей
- горбиста поверхня грудей
- існуюча грудка, яка стає більше
- текстура "апельсинової кірки" на шкірі
- поганий апетит
- втрата ваги
- збільшені лімфатичні вузли в пахвовій западині
- видимі вени на грудях
Наявність одного або декількох з цих симптомів не обов'язково означає, що у вас рак молочної залози. Виділення із сосків, наприклад, також можуть бути викликані інфекцією. Зверніться до лікаря для повної оцінки, якщо ви відчуваєте будь-які з цих ознак і симптомів.
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