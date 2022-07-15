Ранние признаки рака груди, которые можно не заметить

Хотя рак молочной железы обычно не проявляет симптомов на ранней стадии, своевременная диагностика может предотвратить страшный недуг.

Уплотнение в груди является наиболее распространенным симптомом. Но примерно у 1 из 6 женщин с раком молочной железы широкий спектр симптомов не включает опухоль.

Ранние признаки рака молочной железы

На раннем этапе женщина может заметить изменения в своей груди, когда она ежемесячно проводит обследование груди или когда незначительная аномальная боль не проходит.

Ранние признаки рака молочной железы, на которые следует обратить внимание, включают:

изменение формы соска

боль в груди, которая не проходит после следующего периода

новая шишка, которая не исчезает после следующей менструации

выделения из сосков одной груди прозрачные, красные, коричневые или желтые;

необъяснимое покраснение, отек, раздражение кожи, зуд или сыпь на груди

опухоль или шишка вокруг ключицы или под мышкой.

Твердая опухоль с неровными краями с большей вероятностью может быть раковой.



Более поздние признаки рака молочной железы включают:

ретракция или поворот соска внутрь

увеличение одной груди

бугристая поверхность груди

существующий комок, который становится больше

текстура "апельсиновой корки" на коже

плохой аппетит

потеря веса

увеличенные лимфатические узлы в подмышечной впадине

видимые вены на груди

Наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак молочной железы. Выделения из сосков, например, также могут быть вызваны инфекцией. Обратитесь к врачу для полной оценки, если вы испытываете какие-либо из этих признаков и симптомов.