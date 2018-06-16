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Раритетне фото: в річницю смерті Жанни Фріске опублікована унікальна фотографія

STYLERLIFE        16.06.2018 - 20:50
Фото: Жанна Фріске (facebook.com/ZhannaFriske)
Фото: Жанна Фріске (facebook.com/ZhannaFriske)

Минуло три роки з дня її смерті

У річницю смерті популярної співачки Жанни Фріске була опублікована раритетна фотографія. Знімок з'явився в Instagram близької подруги співачки Ольги Орлової.

15 червня 2018 року виповнилося три роки, як не стало знаменитої співачки Жанни Фріске. Вона померла в 40-річному віці від пухлини головного мозку. Жанна мужньо боролася з хворобою, консультувалася з лікарями за кордоном, але хвороба перемогла.

На знімку, який опублікувала Ольга Орлова, молода Жанна тримає на руках свою подругу. Замість підпису, Орлова поставила три розбитих серцях.

Скріншот фото (instagram.com/olgaorlova)

Раніше Ольга Орлова писала, що їй дуже не вистачає кращої подруги.

Відомо, що після смерті Фріске в її родині конфлікт. Цивільний чоловік, ведучий Дмитро Шепелєв конфліктує з батьками Жанни через опіку над сином і не можуть поділити майно, яке залишилося після співачки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Шепелєв розповів про "спілкування" з Фріске.

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Теги: фото, Шепелев, Фриске
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