Раритетне фото: в річницю смерті Жанни Фріске опублікована унікальна фотографія

Минуло три роки з дня її смерті
У річницю смерті популярної співачки Жанни Фріске була опублікована раритетна фотографія. Знімок з'явився в Instagram близької подруги співачки Ольги Орлової.
15 червня 2018 року виповнилося три роки, як не стало знаменитої співачки Жанни Фріске. Вона померла в 40-річному віці від пухлини головного мозку. Жанна мужньо боролася з хворобою, консультувалася з лікарями за кордоном, але хвороба перемогла.
На знімку, який опублікувала Ольга Орлова, молода Жанна тримає на руках свою подругу. Замість підпису, Орлова поставила три розбитих серцях.
Скріншот фото (instagram.com/olgaorlova)
Раніше Ольга Орлова писала, що їй дуже не вистачає кращої подруги.
Відомо, що після смерті Фріске в її родині конфлікт. Цивільний чоловік, ведучий Дмитро Шепелєв конфліктує з батьками Жанни через опіку над сином і не можуть поділити майно, яке залишилося після співачки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Шепелєв розповів про "спілкування" з Фріске.
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