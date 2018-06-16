Раритетное фото: в годовщину смерти Жанны Фриске опубликована уникальная фотография

Прошло три года с дня ее смерти

В годовщину смерти популярной певицы Жанны Фриске была опубликована раритетная фотография. Снимок появился в Instagram близкой подруги певицы Ольги Орловой.

15 июня 2018 года исполнилось три года, как не стало знаменитой певицы Жанны Фриске. Она скончалась в 40-летнем возрасте от опухоли головного мозга. Жанна мужественно боролась с болезнью, консультировалась с врачами за границей, но болезнь победила.

На снимке, который опубликовала Ольга Орлова, молодая Жанна держит на руках свою подругу. Вместо подписи, Орлова поставила три разбитых сердечках.

Скриншот фото (instagram.com/olgaorlova)

Ранее Ольга Орлова писала, что ей очень не хватает лучшей подруги.

Известно, что после смерти Фриске в ее семье конфликт. Гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев конфликтует с родителями Жанны из-за опеки над сыном и не могут поделить имущество, которое осталось после певицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Шепелев рассказал об "общении" с Фриске.

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