"Расистське русофобство в нацистських традиціях": посольство РФ розкритикувало фільм "Донбас"

Кадр з фільму "Донбас"

Відомство Росії в Австралії проїхалося по новому фільму українського режисера Сергія Лозниці

Офіційний український трейлер фільму "Донбас" (YouTube/Arthouse Traffic)

На офіційній сторінці посольства Росії в Австралії Facebook був опублікований пост з їдкими коментарями на адресу картини "Донбас", який Україна висунула на премію "Оскар" у номінації " кращий іншомовний фільм.

Відомство розкритикувало нову роботу українського режисера Сергія Лозниці, яку він презентував 18 жовтня. Стрічка була представлена в багатьох країнах світу, об'їздила міжнародні кінофестивалі в Європі та Канаді, а також в австралійських кінотеатрах.

Кадр з фільму "Донбас"

У своєму зверненні до режисера російські дипломати підкреслили, що фільм "Донбас" "заздалегідь удостоївся захоплених відгуків в австралійській пресі", однак вони з цим категорично не згодні:

"В цьому плані виріб С..Лозниці не може не викликати огиду своїм демонстративним, нахабно виставляються на показ відверто расистською русофобским зарядом в гірших нацистських традиціях".

Скріншот: facebook.com/RusEmbAu

Автори посту також підкреслили:

"Важко уявити, що коїться в душі людини, який з таким смаком зображає жителів Донецької і Луганської народних республік" у вигляді потворних, грубих, агресивних і розумово неповноцінних персонажів".

Крім того, представники Росії в Австралії заявили, що Лозниця "прагне виправдати постійні бомбардування і обстріл Донбасу, в ході яких страждає мирне населення, включаючи дітей". У цьому контексті автори заяви кинулися відразу ж вигороджувати РФ, відзначаючи, що вона "є ініціатором мінських угод", а "діячі подібні С.. Лозниці тільки намагаються підлити масла у вогонь війни".

Скріншот: facebook.com/RusEmbAu

"Випуск заангажов аного, політизованого, спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі кінопродукту на тлі гуманітарних лих, від яких страждають реальні люди, є аморальним вчинком", - так завершили пост автори.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбулася гала-прем'єра української драми "Донбас".

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Відео: РБК-Україна