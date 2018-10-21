"Расистське русофобство в нацистських традиціях": посольство РФ розкритикувало фільм "Донбас"

Відомство Росії в Австралії проїхалося по новому фільму українського режисера Сергія Лозниці
Офіційний український трейлер фільму "Донбас" (YouTube/Arthouse Traffic)
На офіційній сторінці посольства Росії в Австралії Facebook був опублікований пост з їдкими коментарями на адресу картини "Донбас", який Україна висунула на премію "Оскар" у номінації " кращий іншомовний фільм.
Відомство розкритикувало нову роботу українського режисера Сергія Лозниці, яку він презентував 18 жовтня. Стрічка була представлена в багатьох країнах світу, об'їздила міжнародні кінофестивалі в Європі та Канаді, а також в австралійських кінотеатрах.
Кадр з фільму "Донбас"
У своєму зверненні до режисера російські дипломати підкреслили, що фільм "Донбас" "заздалегідь удостоївся захоплених відгуків в австралійській пресі", однак вони з цим категорично не згодні:
"В цьому плані виріб С..Лозниці не може не викликати огиду своїм демонстративним, нахабно виставляються на показ відверто расистською русофобским зарядом в гірших нацистських традиціях".
Скріншот: facebook.com/RusEmbAu
Автори посту також підкреслили:
"Важко уявити, що коїться в душі людини, який з таким смаком зображає жителів Донецької і Луганської народних республік" у вигляді потворних, грубих, агресивних і розумово неповноцінних персонажів".
Крім того, представники Росії в Австралії заявили, що Лозниця "прагне виправдати постійні бомбардування і обстріл Донбасу, в ході яких страждає мирне населення, включаючи дітей". У цьому контексті автори заяви кинулися відразу ж вигороджувати РФ, відзначаючи, що вона "є ініціатором мінських угод", а "діячі подібні С.. Лозниці тільки намагаються підлити масла у вогонь війни".
Скріншот: facebook.com/RusEmbAu
"Випуск заангажованого, політизованого, спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі кінопродукту на тлі гуманітарних лих, від яких страждають реальні люди, є аморальним вчинком", - так завершили пост автори.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбулася гала-прем'єра української драми "Донбас".
Відео: РБК-Україна