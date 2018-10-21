"Расистское русофобство в нацистских традициях": посольство РФ раскритиковало фильм "Донбасс"

Кадр из фильма "Донбасс"

Ведомство России в Австралии проехалось по новому фильму украинского режиссера Сергея Лозницы

Официальный украинский трейлер фильма "Донбасс" (YouTube/Arthouse Traffic)

На официальной странице посольства России в Австралии в Facebook было опубликован пост с едкими комментариями в адрес картины "Донбасс", который Украина выдвинула на премию "Оскар" в номинации лучший иноязычный фильм.

Ведомство раскритиковало новую работу украинского режиссера Сергея Лозницы, которую он презентовал 18 октября. Лента была представлена во многих странах мира, объездила международные кинофестивали в Европе и Канаде, а также в австралийских кинотеатрах.

Кадр из фильма "Донбасс"

В своем обращении к режиссеру российские дипломаты подчеркнули, что фильм "Донбасс" "заранее удостоился восторженных отзывов в австралийской прессе", однако они с этим категорично не согласны:

"В этом плане поделка С.В.Лозницы не может не вызывать отвращение своим демонстративным, нагло выставляемым на показ откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях".

Скриншот: facebook.com/RusEmbAu

Авторы поста также подчеркнули:

"Трудно представить, что творится в душе человека, который с таким вкусом изображает жителей "Донецкой и Луганской народных республик" в виде уродливых, грубых, агрессивных и умственно неполноценных персонажей".

Кроме того, представители России в Австралии заявили, что Лозница "стремится оправдать постоянные бомбардировки и обстрелы Донбасса, в ходе которых страдает мирное население, включая детей". В этом контексте авторы заявления бросились сразу же выгораживать РФ, отмечая, что она "является инициатором минских соглашений", а "деятели подобные С.В. Лозницы только пытаются подлить масла в огонь войны".

Скриншот: facebook.com/RusEmbAu

"Выпуск ангажированного, политизированного, направленного на разжигание межнациональной розни кинопродукта на фоне гуманитарных бедствий, от которых страдают реальные люди, является аморальным поступком", - так завершили пост авторы.

Напомним, ранее мы писали, что в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера украинской драмы "Донбасс".

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Видео: РБК-Украина