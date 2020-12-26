Розкрито найголовнішу помилку в приготуванні популярного новорічного салату

До новорічних свят залишається все менше днів і саме час продумати святкове меню. Одним із традиційних варіантів є вінегрет. І хоч ця страва надзвичайно смачна та корисна, є деталь, через яку не всі хочуть куштувати салат. Зокрема, якщо не правильно додати один із інгредієнтів, вінегрет буде гірчити та здаватися сухою овочевою нарізкою.

Як пише Ukr.Media, йдеться про цибулю. За класичним рецептом цибуля входить до салату, але є люди, котрі не люблять цей овоч. Посилаючись на те, що цибуля перебиває смак овочів і привертає до себе занадто уваги. Втім, вона має безліч корисних властивостей і, якщо її правильно нарізати, не видаватиме різкий запах.

Так, щоб зберегти солодкувато-пряний смак, і улюблений багатьма легкий хрускіт цибулі, її треба дрібно нарізати, покласти в кухоль або миску і залити окропом на 3-5 хвилин. Після цього необхідно злити воду і цибулю можна сміливо додавати до салату. А, щоб вона не викликала сліз під час нарізання, досвідчені кулінари радять змочувати ніж водою.

Крім того, не менш важливо правильно змастити салат. Більшість господинь додає просто рослинну олію. Але для яскравого соковитого смаку можна зробити незвичайний соус.

Для його приготування потрібно змішати п'ять ложок рослинної олії й дві ложки винного або яблучного оцту, додати сіль і перець на смак.

До слова, для класичного приготування вінегрету слід нарізати кубиками варений буряк, картоплю, моркву. До овочів додати солоні огірочки та квашену капусту. Всипати горошок, додати цибулю, спеції, заправка на смак.

Нагадаємо, економісти розрахували вартість новорічного столу-2021. Так, вартість салату "Олів’є" за рік зросла на 14%

Також ми раніше писали про найшкідливіший "новорічний" салат, який готують всі.