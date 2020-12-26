Раскрыта самая главная ошибка в приготовлении популярного новогоднего салата

К новогодним праздникам остается все меньше дней и самое время продумать праздничное меню. Одним из традиционных вариантов является винегрет. И хоть это блюдо чрезвычайно вкусное и полезное, есть деталь, из-за которой не все хотят пробовать салат. В частности, если неправильно добавить один из ингредиентов, винегрет будет горчить и казаться сухой овощной нарезкой.

Как пишет Ukr.Media, речь идет о луке. По классическому рецепту лук входит в салат, но есть люди, которые не любят этот овощ. Ссылаясь на то, что лук перебивает вкус овощей и привлекает к себе слишком внимания. Впрочем, она имеет множество полезных свойств и, если ее правильно нарезать, не будет издавать резкий запах.

Так, чтобы сохранить сладковато-пряный вкус, и любимый многими легкий хруст лука, его надо мелко нарезать, положить в кружку или миску и залить кипятком на 3-5 минут. После этого необходимо слить воду и лук можно смело добавлять к салату. А, чтобы она не вызывала слез во время нарезки, опытные кулинары советуют смачивать нож водой.

Кроме того, не менее важно правильно смазать салат. Большинство хозяек добавляет просто растительное масло. Но для более яркого сочного вкуса можно сделать необычный соус.

Для его приготовления нужно смешать пять ложек растительного масла и две ложки винного или яблочного уксуса, добавить соль и перец на вкус.

К слову, для приготовления классического винегрета следует нарезать кубиками вареную свеклу, картофель, морковь. К овощам добавить соленые огурчики и квашеную капусту. Всыпать горошек, добавить лук, специи, заправка на вкус.

Напомним, экономисты рассчитали стоимость новогоднего стола-2021. Так, стоимость салата "Оливье" за год выросла на 14%

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