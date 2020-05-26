Як розпізнати перші ознаки інфаркту у жінок: не ігноруйте ці сигнали

Інфаркти та серцеві напади є не тільки суто чоловічими хворобами, але і жіночими. Статистика показує, що серцеві напади знаходяться в самому верху списку смертності жінок у всьому світі.

Як розповіли фахівці, у жінок серцеві напади проявляються симптомами, на які багато хто не звертає уваги. Однак не варто ігнорувати сигнали, які подає організм, пише Ivona.

Запаморочення. У жінок серцеві напади далеко не завжди супроводжуються непритомністю. Однак через те, що зменшується кровотік або він повністю зупиняється, може початися запаморочення.

Біль у верхній частині тіла. Серцевий біль може віддавати в інші ділянки тіла, оскільки в серці не так багато нервових закінчень. Біль може пульсувати в спині, плечах, руках, шиї та щелепі.

Відчуття втоми. Сильна втома після напруги, важкого робочого дня або безсонної ночі – це нормально. Однак проблеми з серцем починають давати про себе знати у жінок за місяць до нападу саме втомою. За умови, що ніяких передумов для занепаду сил не було.

Надмірне потовиділення. Для жінок нормально сильно потіти при менопаузі або під час фізичного тренування. Однак без додаткових навантажень надмірне потовиділення або пітливість можуть сигналізувати про проблеми з серцем.

Нудота. Серцевий напад може викликати нудоту набагато частіше у жінок, ніж у чоловіків. Також за кілька днів до нападу можуть з'явитися симптоми, схожі з грипом. Раптова нудота, яка не пов'язана зі шлунком або вагітністю – важливий сигнал, на який варто звернути увагу.

Задишка. Якщо звичні фізичні навантаження раптово стали нездійсненними та з'явилася задишка – терміново зверніться до лікаря.

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