Як розпізнати симптоми раку мозку і хто в групі ризику: українські лікарі дали відповідь

Українські лікарі розповіли, як розпізнати симптоми раку головного мозку, назвали причини розвитку такого типу новоутворень, а також вказали на вікові групи ризику.

На рак мозку в Україні частіше хворіють чоловіки (6,1 на 100 тис. населення до 4,8 на 100 тис. жінок), повідомляють у Facebook Центру громадського здоров'я.

Від загального числа новоутворень випадки раку мозку складають 9%. І більшість - це діти у віці до 15 років і люди старше 65 років.

Причинами виникнення пухлин головного мозку називають:

генетичну схильність,

вплив онкогенних вірусів,

вплив іонізуючого випромінювання та хімічних канцерогенів.

А ось симптоми пухлини мозку залежать від того, в якому місці і якого розміру пухлина. Тим не менш, 50% людей відчувають головний біль. Цей біль є постійним і прогресує. Він не схожий на мігрень, на біль під час тренування, кашлю, різкої зміни положення тіла тощо Цей біль на своєму піку може супроводжуватися блювотою і неврологічними симптомами.

"Не завжди головний біль означає наявність пухлини головного мозку. Він може виникати й з інших причин: пропущеного прийому їжі, недосипання, інсульту і так далі", - попереджають медики.

Наступний симптом - судоми. Вони виникають, коли через новоутворення порушується передача електричних імпульсів між нервовими клітинами. Судоми можуть бути в руці, нозі, або ж виявлятися посмикуванням всього тіла - загальними судомами, що супроводжуються втратою свідомості.

Психічні порушення також можуть бути симптомом раку головного мозку. Вони проявляються порушеннями пам'яті, уваги, дратівливістю, забудькуватістю. Може зміниться навіть характер людини.

Якщо пухлина локалізована в лобовій або скроневій частці, то можуть виникнути проблеми з пам'яттю. Новоутворення в лобній або тім'яній ділянці впливають на розміркування і прийняття рішень.

Слабкість, втома і виснаження виникають незалежно від локалізації пухлини. Людина відчуває сильну втому, яка не минає навіть після сну або відпочинку.

Нудота і блювота, яка не приносить полегшення і виникає незалежно від прийому їжі. Особливо це буває зранку або після зміни положення тіла.

Оніміння і слабкість у тілі. При деяких пухлинах може бути оніміння або поколювання рук і ніг, переважно на одній стороні тіла.

Медики уточнили, що навіть поява декількох з цих симптомів відразу не обов'язково означає пухлину головного мозку. Правильний діагноз може поставити тільки лікар.

Нагадаємо, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку.