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Розправився з молодим хлопцем: під Киевом розшукують зухвалого вбивцю

STYLERЖиття    26.03.2019 - 15:45
Розправився з молодим хлопцем: під Киевом розшукують зухвалого вбивцю
Вбивство під Києвом - поліція розшукує підозрюваного (колаж РБК-Україна)

Вбивця третій день ховається від поліції

За підозрою у вбивстві 22-річного хлопця в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області розшукують небезпечного злочинця Черевніченка Дениса Сергійовича, 1996 року народження. Про це інформує Київ Оперативний у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що підозрюваний ймовірно розправився з чоловіком в неділю, 24 березня, за адресою вулиця Лесі Українки, 12, в Козаровичах.

Поліція виявила тіло 22-річного потерпілого зі слідами тілесних ушкоджень. В ході подальших термінових оперативно-розшукових заходів співробітниками Вишгородського відділку поліції було встановлено, що у скоєнні зазначеного злочину аргументовано підозрюється Черевніченко Денис Сергійович, зареєстрований у місті Гостомель.

 

За підозрою у вбивстві під Києвом розшукують злочинця (фото підозрюваного: facebook.com/KyivOperativ)

Усіх, хто має інформацію щодо можливого місцезнаходження підозрюваного у вбивстві молодого хлопця просять негайно повідомляти за номерами 063-154-68-60 або на гарячу лінію поліції 102.

Раніше ми писали про те, що поліція оголосила в розшук двох небезпечних злочинців, які 8 березня близько 23:00 на автодорозі М-21 "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" вчинили збройний спротив патрульній поліції.

Нагадаємо, у Києві розшукують біглого засудженого злочинця, Петрикова Сергія Вікторовича. Відомо, що він втік з Бердичівської виправної колонії №70 (Житомирська область).

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