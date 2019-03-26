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Расправился с молодым парнем: под Киевом разыскивают опасного убийцу

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 15:45
Расправился с молодым парнем: под Киевом разыскивают опасного убийцу
Убийство под Киевом - полиция разыскивает подозреваемого (коллаж РБК-Украина)

Убийца третий день скрывается от полиции

По подозрению в убийстве 22-летнего парня в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области разыскивают опасного преступника Черевниченко Дениса Сергеевича, 1996 года рождения. Об этом информирует Киев Оперативный в Facebook.

В сообщении говорится о том, что подозреваемый, вероятно, расправился с мужчиной в воскресенье, 24 марта, по адресу улица Леси Украинки, 12, в Козаровичах.

Полиция обнаружила тело 22-летнего потерпевшего со следами телесных повреждений. В ходе дальнейших срочных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Вышгородского отделения полиции было установлено, что в совершении указанного преступления обоснованно подозревается Черевниченко Денис Сергеевич, зарегистрированный в городе Гостомель.

 

Убийство под Киевом - полиция разыскивает подозреваемого (фото подозреваемого: facebook.com/KyivOperativ)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении подозреваемого в убийстве молодого парня просят немедленно сообщать по номерам 063-154-68-60 или на горячую линию полиции 102.

Ранее мы писали о том, что полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые 8 марта около 23:00 на автодороге М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" оказали вооруженное сопротивление патрульной полиции.

Напомним, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Известно, что он бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

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