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Внимание розыск: из тюрьмы сбежал опасный преступник

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 08:39
Внимание розыск: из тюрьмы сбежал опасный преступник
Преступник сбежал из тюрьмы Бердичева - его ищут в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Всех, кто владеет информацией о местонахождении беглеца, просят сообщать на линию "102"

В Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Он сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область), сообщает "Киев Оперативный".

Полиция предполагает, что на данный момент он находится в Киеве. Может быть опасен и совершать нападения с целью грабежа.

Приметы: Рост 177 см, темные волосы с сединой, худой, глаза светло-карие. 

Был одет: салатовая куртка, черные штаны-комбинезон, шапка черная с мелкой надписью Adidas. 

Был ранее судим за разбой, угон авто и кражу. 

Внимание розыск: из тюрьмы сбежал опасный преступник

Преступник сбежал из тюрьмы Бердичева - его ищут в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Всех, кто владеет информацией о его текущем местонахождении, просят срочно позвонить 102 или 0683490080 (Александр Валерьевич).

К слову, 24-летняя украинка просит помочь побороть рак. Она мечтает повести сына в первый класс.

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.

Напомним, телеведущий Дмитрий Комаров и певица Надя Дорофеева обратились к неравнодушным украинцам с просьбой помочь семилетней девочке Кире из Харьковской области.

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