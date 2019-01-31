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Хочет повести сына в первый класс: 24-летняя украинка просит помочь побороть рак

STYLERНужна помощь    31.01.2019 - 12:22
Хочет повести сына в первый класс: 24-летняя украинка просит помочь побороть рак
Коллаж РБК-Украина

Единственный шанс на спасение - дорогостоящая операция за границей

Друзья 24-летней Марьяны Котик из Тернополя просят помочь девушке в борьбе с Т-клеточной лейкемией. Ей нужна операция по пересадке костного мозга, которую готовы провести в Беларуси или в Италии. На операцию требуется собрать 100 тысяч долларов.

Возвращения мамы из больницы дома ждет ее 5-летний сын Артур, с которым она ежедневно созванивается и обещает скоро вернутся. Марьяна мечтает отвести сына в первый класс.

Хочет повести сына в первый класс: 24-летняя украинка просит помочь побороть рак

Фото: facebook.com

Девушка уже прошла курс химиотерапии, и у нее началась ремиссия, что очень удивило врачей, поскольку они делали достаточно пессимистические прогнозы из-за поражения 75% клеток тела.

Теперь же единственным шансом спасти девушку является операция, которая стоит 107 тысяч долларов в Беларуси и 90 тысяч - в Италии и Турции. Семья девушки уже выставила на продажу машину и квартиру.

Тех, кото хочет помочь девушке, просят связаться с ее мамой. Телефон: 068-729-09 83 (Мария Попович)

Перевод денег можно совершить на карту ПриватБанк: 4149 4991 0603 8035 (Попович Мария Петровна).

Хочет повести сына в первый класс: 24-летняя украинка просит помочь побороть рак

Фото: facebook.com

К слову, 9-тилетний мальчик с редкой болезнью нуждается в помощи. У него лимфобластный лейкоз, который можно излечить только пересадкой костного мозга.

Ранее мы писали о том, что украинцев просят помочь женщине, которая уже более 2,5 лет борется с раком - у нее четвертая стадия заболевания с поражением печени.

Также мы сообщали, что Николай Тищенко и Олег Скрипка просят украинцев спасти 12-летнего мальчика.

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