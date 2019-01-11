"Одна я не справлюсь": украинка просит помочь в отчаянной борьбе с раком

Фото: Лорина Письменная (facebook.com/LorinaHandmade)

Девушке до 30 января - дата начала очередного курса лечения - требуется собрать 909 555 гривен

Украинцев просят помочь Лорине Письменной, которая уже более 2,5 лет борется с раком - у нее четвертая стадия заболевания с поражением печени. Чтобы справиться с лимфомой Ходжкина, девушка проходит курсы лечения, которые обходятся в огромные суммы денег - но дороже здоровья человека, а тем более жизни, нет ничего. На странице в соцсети Facebook в пятницу, 11 января, она обратилась к неравнодушным и поблагодарила за ту поддержку, которую ей уже оказали.

Для прохождения пятого курса лечения, намеченного на 30 января, девушке нужно собрать 909 555 гривен.

"То, что мы с вами кропотливо собирали 8 месяцев - улетело за 2,5. А это еще даже не половина лечения! И его нельзя разрывать, чтоб организм не привык!", - отметила она.

Фото: facebook.com/LorinaHandmade

Также Лорина в своем посте подробно описала строчки расходов.

Девушка добавила, что сейчас самое время включить режим "hard"

"Одна я не справлюсь! Мне нужна ваша помощь! Расскажите обо мне в соцсетях в посте или сториз! Чем больше людей увидит - тем скорее смогут помочь!

Фото: facebook.com/LorinaHandmade

Для одного человека - миллион это много, но если найти хотя бы 20 тысяч человек, которые смогут скинуться по 50 гривен - это победа! Помогите мне найти этих людей! Спасибо!", - написала Лорина.

Скрин: facebook.com/LorinaHandmade

Как сообщалось ранее, 9-летний мальчик с редкой болезнью нуждается в помощи - у него острая форма редкого вида онкологии - лимфобластный лейкоз.

Также мы писали о том, что полуторагодовалая девочка Анора нуждается в помощи неравнодушных. Из-за ошибки педиатра малышка пережила три сложные операции: откачивание жидкости из легких, извлечение инородного предмета из желудка, восстановление почек и печени.