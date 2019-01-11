"Одна я не впораюся": українка просить допомогти у відчайдушній боротьбі з раком

Фото: Лоріна Письмова (facebook.com/LorinaHandmade)

Дівчині до 30 січня - дата початку чергового курсу лікування - потрібно зібрати 909 555 гривень

Українців просять допомогти Лорині Письменній, яка уже більше 2,5 років бореться з раком - у неї четверта стадія захворювання з ураженням печінки. Щоб впоратися з лімфомою Ходжкіна, дівчина проходить курси лікування, які коштують величезні суми грошей - але дорожче за здоров'я людини, а тим більше життя, немає нічого. На сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, 11 січня, вона звернулася до небайдужих і подякувала за ту підтримку, яку їй вже надали.

Для проходження п'ятого курсу лікування, наміченого на 30 січня, дівчині потрібно зібрати 909 555 гривень.

"Те, що ми з вами старанно збирали 8 місяців - відлетіло за 2,5. А це ще навіть не половина лікування! І його не можна розривати, щоб організм не звик!", - зазначила вона.

Фото: facebook.com/LorinaHandmade

Також Лорина у своєму пості докладно описала витрати.

Дівчина додала, що зараз саме час включити режим "hard"

"Одна я не впораюся! Мені потрібна ваша допомога! Розкажіть про мене в соцмережах в пості або сториз! Чим більше людей побачить, тим швидше зможуть допомогти!

Фото: facebook.com/LorinaHandmade

Для однієї людини - мільйон це багато, але якщо знайти хоча б 20 тисяч чоловік, які зможуть скинутись по 50 гривень - це перемога! Допоможіть мені знайти цих людей! Дякую!" - написала Лорина.

Скрін: facebook.com/LorinaHandmade

Як повідомлялося раніше, 9-річний хлопчик із рідкісною хворобою потребує допомоги - у нього гостра форма рідкісного виду онкології - лімфобластний лейкоз.

Також ми писали про те, що півторарічна дівчинка Анора потребує допомоги небайдужих. Через помилку педіатра дівчинка пережила три складні операції: відкачування рідини з легенів, витяг стороннього предмета з шлунка, відновлення нирок і печінки.