Вооружены и особо опасны: полиция объявила в розыск преступников

Двое вооруженных преступников сбежали от полиции под Винницей (коллаж РБК-Украина)

Преступники оказали вооруженное сопротивление патрульной полиции

Полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые 8 марта около 23:00 на автодороге М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" оказали вооруженное сопротивление патрульной полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

По информации правоохранителей, экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Audi A6 на литовской регистрации. В автомобиле вместе с водителем находился пассажир. Патрульные попросили его выйти из машины.

Когда инспекторы спросили у мужчины, не имеет ли он при себе запрещенных вещей, тот ответил, что нет, и одновременно достал из кармана предмет, похожий на пистолет, направил его на патрульных и начал стрелять. К счастью, никто из полицейских не пострадал.

Инспекторы, в свою очередь, произвели несколько выстрелов в сторону злоумышленников, однако те успели сбежать в поле.

Личности правонарушителей установлены. Продолжаются их поиски. Всех, кто обладает информацией о месте нахождения лиц, изображенных на фото, просят сообщить по телефону 098-599-63-54, 097-642-44-38 или 102.

Известны их имена: Федорков Георгий Анатольевич, 1958 года рождения и Жирный Александр Николаевич, 1995 года рождения.

За посягательство на жизнь работника правоохранительного органа злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Двое вооруженных преступников сбежали от полиции под Винницей (фото: vn.npu.gov.ua)

К слову, в Днепре уже неделю ищут 16-летнюю девочку, которая 5-го марта ушла в школу и не вернулась.

Напомним, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Известно, что он бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).