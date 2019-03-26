Розправився з молодим хлопцем: під Киевом розшукують зухвалого вбивцю

За підозрою у вбивстві 22-річного хлопця в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області розшукують небезпечного злочинця Черевніченка Дениса Сергійовича, 1996 року народження. Про це інформує Київ Оперативний у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що підозрюваний ймовірно розправився з чоловіком в неділю, 24 березня, за адресою вулиця Лесі Українки, 12, в Козаровичах.

Поліція виявила тіло 22-річного потерпілого зі слідами тілесних ушкоджень. В ході подальших термінових оперативно-розшукових заходів співробітниками Вишгородського відділку поліції було встановлено, що у скоєнні зазначеного злочину аргументовано підозрюється Черевніченко Денис Сергійович, зареєстрований у місті Гостомель.

За підозрою у вбивстві під Києвом розшукують злочинця (фото підозрюваного: facebook.com/KyivOperativ)

Усіх, хто має інформацію щодо можливого місцезнаходження підозрюваного у вбивстві молодого хлопця просять негайно повідомляти за номерами 063-154-68-60 або на гарячу лінію поліції 102.

Раніше ми писали про те, що поліція оголосила в розшук двох небезпечних злочинців, які 8 березня близько 23:00 на автодорозі М-21 "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" вчинили збройний спротив патрульній поліції.

Нагадаємо, у Києві розшукують біглого засудженого злочинця, Петрикова Сергія Вікторовича. Відомо, що він втік з Бердичівської виправної колонії №70 (Житомирська область).