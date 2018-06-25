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Розстріл сім'ї у Харкові: з'явилися деталі трагедії (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 17:35
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

12-річна донька загиблих перебуває в лікарні

У Харкові на Салтівці в неділю, 24 червня, в квартирі будинку по вул. Академіка Павлова розстріляли сім'ю. 40-річний бізнесмен Олег Соловйов і його 39-річна колишня дружина Яна Козак загинули на місці. Їх 12-річна дочка була поранена і госпіталізована. З'явилися деталі трагедії, передає "ГородХ"

"Заявниця сказала, що з квартири сусідів були чутні крики, а потім на балкон вискочила дівчинка вся в крові і почала кричати, кликати на допомогу. Коли приїхали на місце, виявилося, що в сусідній кімнаті знаходилися ще мати і батько вбитого підприємця", – розповіло власне джерело видання в поліції.

За словами співрозмовника, дівчинка назвала ім'я вбивці. Їм, за даними видання, виявився 42-річний Костянтин Безрук, який з дитинства дружив з Соловйовим.

Сусіди загиблих повідомили, що дитина з матір'ю жили в Рівному. Напередодні трагедії, 17 червня, вони приїхали в гості до батька та бабусі з дідусем. З Рівного дівчинку забирав на машині батько разом зі зловмисником.

 

Фото: gx.net.ua

Постраждала Саша Соловйова перебуває в обласній дитячій лікарні. Медики повідомили, що у підлітка часткова амнезія. Від перенесеного потрясіння дівчинка не пам'ятає подій трагічного дня.

"Нам важливі свідчення дівчинки, тому сьогодні до неї пустили слідчого разом з психологом", – повідомив начальник Харківського облуправління поліції області Олег Бех.

Раніше повідомлялося, що в Харкові чоловік розстріляв сім'ю.

Тіла застрелених чоловіка і жінки, а також їх поранену 13-річну дитину виявила в квартирі сусідка. У поліції встановили, що біля під'їзду будинку деякий час перебував підозрілий автомобіль. Потім машина зникла в невідомому напрямку. Повідомляється, що зловмисник затриманий на виїзді з Харкова.

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Теги: харьков, вбивство
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