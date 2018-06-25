Расстрел семьи в Харькове: появились детали трагедии (фото)

12-летняя дочь погибших находится в больнице

В Харькове на Салтовке в воскресенье, 24 июня, в квартире дома по ул. Академика Павлова расстреляли семью. 40-летний бизнесмен Олег Соловьев и его 39-летняя бывшая супруга Яна Козак погибли на месте. Их 12-летняя дочь была ранена и госпитализирована. Появились детали трагедии, передает "ГородХ"

"Заявительница сказала, что из квартиры соседей были слышны крики, а потом на балкон выскочила девочка вся в крови и стала кричать, звать на помощь. Когда приехали на место, оказалось, что в соседней комнате находились еще мать и отец убитого предпринимателя", – рассказал собственный источник издания в полиции.

По словам собеседника, девочка назвала имя убийцы. Им, по данным издания, оказался 42-летний Константин Безрук, который с детства дружил с Соловьевым.

Соседи погибших сообщили, что ребенок с матерью жили в Ровно. Накануне трагедии, 17 июня, они приехали в гости к отцу и бабушке с дедушкой. Из Ровно девочку забирал на машине отец вместе со злоумышленником.

Фото: gx.net.ua

Пострадавшая Саша Соловьева находится в областной детской больнице. Медики сообщили, что у подростка частичная амнезия. От перенесенного потрясения девочка не помнит событий трагического дня.

"Нам важны показания девочки, поэтому сегодня к ней пустили следователя вместе с психологом", – сообщил начальник Харьковского облуправления полиции области Олег Бех.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина расстрелял семью.

Тела застреленных мужчины и женщины, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. В полиции установили, что возле подъезда дома некоторое время находился подозрительный автомобиль. Затем машина скрылась в неизвестном направлении. Сообщается, что злоумышленник задержан на выезде из Харькова.

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