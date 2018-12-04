Розмитнити "євробляху": як поляки заробляють на українцях

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Польські посередники вирішили заробити грошей на українцях

Після прийняття Верховною Радою законів легалізації автомобілів на єврономерах, власники машин, щоб переоформити документи, почали масово їхати в Польщу, де їх чекав неприємний сюрприз. Про це пише Автотема.

Як відомо, для розмитнення "євроблях" українці повинні стати офіційними власниками автомобілів, а переоформлення документів має здійснюватися виключно на території держави, в якій зареєстрована машина.

Часто українці не розуміють, як перереєстровувати автомобіль, тому звертаються за допомогою до польських посередників, які намагаються на цьому незнанні заробити.

Офіційно перереєстрація автомобіля в Польщі коштує 100 злотих, що становить близько 750 гривень. А ось переоформлення машини через посередника вже обійдеться в 400 злотих (близько 3000 гривень). Посередник, можна сказати, робить потрійну накрутку і чималі гроші кладе собі в кишеню.

За неофіційною інформацією, деякі поляки за кілька днів встигли заробити по кілька тисяч доларів на недосвідчених українських "євробляхерах".

Нагадаємо, що 8 листопада 2018 року Верховна рада прийняла у другому читанні другий законопроект з пакету законів про "евробляхи" - №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Тепер поліція зможе зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією для перевірки умов їх ввезення в Україну через 180 днів після вступу чинності закону про розмитнення "євроблях".

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