Растаможить "евробляху": как поляки зарабатывают на украинцах

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Польские посредники решили заработать денег на украинцах

После принятия Верховной Радой законов по легализации автомобилей на еврономерах, владельцы машин, чтобы переоформить документы, начали массово ехать в Польшу, где их поджидал неприятный сюрприз. Об этом пишет Автотема.

Как известно, для растаможивания "евроблях" украинцы должны стать официальными владельцами автомобилей, а переоформление документов должно производиться исключительно на территории государства, в котором зарегистрирована машина.

Зачастую украинцы не понимают, как перерегистрировать автомобиль, поэтому обращаются за помощью к польским посредникам, которые пытаются на этом незнании заработать.

Официально перерегистрация автомобиля в Польше стоит 100 злотых, что составляет около 750 гривен. А вот переоформление машины через посредника уже обойдется в 400 злотых (около 3000 гривен). Посредник, можно сказать, делает тройную накрутку и немалые деньги кладет себе в карман.

По неофициальной информации, некоторые поляки за несколько дней успели заработать по несколько тысяч долларов на неопытных украинских "евробляхерах".

Напомним, что 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о "евробляхах" - №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Теперь полиция сможет останавливать автомобили с иностранной регистрацией для проверки условий их ввоза в Украину через 180 дней после вступления в силу закона о растаможке "евроблях".

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