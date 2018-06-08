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Розбили пляшку об голову: у Києві сталася кривава бійка (відео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 10:59
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

На місце події прибули медики і поліція

У Голосіївському районі Києва біля супермаркету на вулиці Антоновича сталася кривава бійка. В результаті бійки постраждав один з її учасників. Чоловікові розбили об голову пляшку. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

"Нічний п'яний конфлікт на вулиці Горького, 165 (вул. Антоновича - ред.) біля супермаркету "Фуршет". Троє молодих людей розпивали алкогольні напої, в результаті між ними зав'язалася бійка. Згодом одному розбили пляшку на голові", - розповіли у спільноті.

"На місце прибула група мобільного реагування "Венбест", яка разборонила бійку, і викликала патрульну поліцію і швидку медичну допомогу", - повідомили у мережі.

"В результаті одному з учасників бійки лікарі зашили голову", - розповів автор публікації.

Відео: Бійка під супермаркетом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Київраді відбулися зіткнення, засідання перенесли.

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Теги: полиция, драка, Голосеевский район
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