Разбили бутылку об голову: в Киеве произошла кровавая драка (видео)

На место происшествия прибыли медики и полиция
В Голосеевском районе Киева возле супермаркета на улице Антоновича произошла кровавая драка. В результате потасовки пострадал один из ее участников. Мужчине разбили об голову бутылку. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.
"Ночной пьяный конфликт на улице Горького, 165 (ул. Антоновича - ред.) возле супермаркета "Фуршет". Трое молодых людей распивали алкогольные напитки, в результате между ними завязалась драка. Впоследствии одному разбили на голове бутылку", - рассказали в сообществе.
"На место прибыла группа мобильного реагирования "Венбест", которая разборонила драку, и вызвала патрульную полицию, и скорую медицинскую помощь", - сообщили в сети.
"В результате одному из участников драки врачи зашили голову", - рассказал автор публикации.
Видео: Драка под супермаркетом (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ранее сообщалось, что в Киевраде произошли столкновения, заседание перенесли.
Срочная новость за 7 июня (видео: РБК-Украина)