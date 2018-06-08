Разбили бутылку об голову: в Киеве произошла кровавая драка (видео)

На место происшествия прибыли медики и полиция

В Голосеевском районе Киева возле супермаркета на улице Антоновича произошла кровавая драка. В результате потасовки пострадал один из ее участников. Мужчине разбили об голову бутылку. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

"Ночной пьяный конфликт на улице Горького, 165 (ул. Антоновича - ред.) возле супермаркета "Фуршет". Трое молодых людей распивали алкогольные напитки, в результате между ними завязалась драка. Впоследствии одному разбили на голове бутылку", - рассказали в сообществе.

"На место прибыла группа мобильного реагирования "Венбест", которая разборонила драку, и вызвала патрульную полицию, и скорую медицинскую помощь", - сообщили в сети.

"В результате одному из участников драки врачи зашили голову", - рассказал автор публикации.

Видео: Драка под супермаркетом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Киевраде произошли столкновения, заседание перенесли.

Срочная новость за 7 июня (видео: РБК-Украина)