Роздягли до білизни і сміялися над татуюваннями: деталі нового скандалу з поліцейськими

Скандал з поліцією в Івано-Франківську (Колаж РБК-Україна)

Постраждалим підліткам вдалося записати на аудіо все, що відбувалося в поліції

В Івано-Франківську розгорається новий скандал зі співробітниками поліції, які знущалися з підлітків. Батько одного з хлопчиків звернувся із заявою та надав аудіозаписи розмови поліцейських і підлітків.

Інцидент стався 30 травня, близько 19 години. Патрульні поліцейські звернули увагу на компанію неповнолітніх, які билися між собою. "Копи" розцінили ситуацію як порушення громадського порядку і підлітків доставили в місцеве відділення, пише видання "Галка".

Один з хлопчиків зміг записати всі події у відділі поліції на диктофон мобільного телефону. Саме цей запис приніс батько хлопчика журналістам. На записі чутно, що протягом 30 хвилин поліцейські погрожували підліткам і вся їхня мова була рясно приправлена нецензурними словами. Хлопчики виправдовувалися, що не билися, а сперечалися і жартома імітували бійку, претензій один до одного не мають. Однак поліцейських пояснення не задовольнило, вони склали адміністративний протокол і звинуватили хлопчиків у тому, що вони порушували спокій у громадському місці.

Як розповіли родичі постраждалих, 17-річного Максима поліцейський ударив у груди, його принижували та погрожували фізичною розправою. Його друга били по обличчю.

Крім того, підлітків змусили роздягтися до білизни й почали знущатися з татуювання, запитували, чи готові хлопчики відповісти за них "на зоні". У постраждалих взяли відбитки пальців, сфотографували татуювання.

Хлопці відмовилися підписувати які-небудь документи, які підготували поліцейські й це призвело до того, що на них обрушився добірний мат з погрозами. Після деякого часу знущань, отця Максима повідомили про те, що його син потрапив у поліцію. Коли він приїхав у відділення, він ще не знав, яким піддали знущанням неповнолітніх. А поліцейський, який його зустрів, відмовився назвати своє ім'я.

"Він не повідомив, хто проводив затримання, на якій підставі. Просто сказав: "я не знаю". Як таке може бути, вони разом працюють в одному відділенні. Інші працівники це бачать, значить вони співучасники. Тобто це практика окремих працівників. Коли правоохоронці показують відсутність закону, то як можна вимагати дотримуватися закону? Яким чином можна вимагати від молоді? Коли поліцейський говорить, що "не такі ригали, у мене підписували ще не таке". Якщо є рівними перед законом, то всі рівні", - розповів батько Максима.

Аудіозапис був передана в прокуратуру, інспекцію внутрішніх розслідувань поліції та керівнику прикарпатської поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області, розпочато службове розслідування за неправомірної поведінки правоохоронців, які грубо розмовляли з неповнолітніми.

"Керівництвом ГУНП в області ініційовано службове розслідування, в ході якого будуть з'ясовані всі обставини події та дана оцінка діям працівників Івано-Франківської поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жертва кагарлицьких "копів" розповіла деталі в ефірі ток-шоу

А також розповідали про те, що на Закарпатті чоловік скоїв самогубство в прямому ефірі й перед смертю він скаржився на поліцію.

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Автор: Анна Шиканова