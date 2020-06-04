Раздели до белья и смеялись над татуировками: детали нового скандала с полицейскими

Скандал с полицией в Ивано-Франковске (Коллаж РБК-Украина)

Пострадавшим подросткам удалось записать на аудио все, что происходило в полиции

В Ивано-Франковске разгорается новый скандал с сотрудниками полиции, которые издевались над подростками. Отец одного из мальчиков обратился с заявлением и предоставил аудиозаписи разговора полицейских и подростков.

Инцидент произошел 30 мая, около 19 часов. Патрульные полицейские обратили внимание на компанию несовершеннолетних, которые дрались между собой. "Копы" расценили ситуацию как нарушение общественного порядка и доставили подростков в местное отделение, пишет издание "Галка".

Один из мальчиков смог записать все события в отделе полиции на диктофон мобильного телефона. Именно эту запись принес отец мальчика журналистам. На записи слышно, что на протяжении 30 минут полицейские угрожали подросткам и вся их речь была обильно приправлена нецензурными словами. Мальчики оправдывались, что не дрались, а спорили и в шутку имитировали драку, претензий друг к другу не имеют. Однако полицейских объяснение не удовлетворило, они составили административный протокол и обвинили мальчиков в том, что они нарушали покой в общественном месте.

Как рассказали родственники пострадавших, 17-летнего Максима полицейский ударил в грудь, его унижали и угрожали физической расправой. Его друга били по лицу.

Кроме того, подростков заставили раздеться до белья и начали издеваться над татуировками, спрашивали, готовы ли мальчики ответить за них "на зоне". У пострадавших взяли отпечатки пальцев, татуировки сфотографировали.

Ребята отказались подписывать какие-либо документы, которые подготовили полицейские и это привело к тому, что на них обрушился отборный мат с угрозами. После некоторого времени издевательств, отцу Максима сообщили о том, что его сын попал в полицию. Когда он приехал в отделение, он еще не знал, каким издевательствам подвергли несовершеннолетних. А полицейский, который его встретил, отказался назвать свое имя.

"Он не сообщил, кто проводил задержание, на каком основании. Просто сказал: "я не знаю их". Как такое может быть, они вместе работают в одном отделении. Другие работники это видят, значит они соучастники. То есть это практика отдельных работников. Когда правоохранители показывают отсутствие закона, то как можно требовать придерживаться закона? Каким образом можно этого требовать от молодежи? Когда полицейский говорит, что "не такие рыгали, у меня подписывали еще не такое". Если равны перед законом, то равны все", - рассказал отец Максима.

Аудиозапись была передана в прокуратуру, инспекцию внутренних расследований полиции и руководителю прикарпатской полиции.

Как сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области, начато служебное расследование из-за неправомерного поведения правоохранителей, которые грубо разговаривали с несовершеннолетними.

"Руководством ГУНП в области инициировано служебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что жертва кагарлыцких "копов" рассказала детали в эфире ток-шоу

А также рассказывали о том, что на Закарпатье мужчина совершил самоубийство в прямом эфире и перед смертью он жаловался на полицию.

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Автор: Анна Шиканова