Розлетілися уламки: у Києві "Бук" врізався в бізнес-центр (фото)

STYLER LIFE 18.08.2018 - 22:36
Фото: "Бук" врізався в бізнес-центр (hromadske.ua) Фото: "Бук" врізався в бізнес-центр (hromadske.ua)

"Бук" повертався з репетиції параду до Дня Незалежності України

У Києві на вулиці Ярославській зенітна установка "Бук", яка брала участь у репетиції військового параду, приуроченої до Дня Незалежності, в'їхала у будинок бізнес-центру. Інформацію про зіткнення "зенітки" з будівлею, зі слів очевидця, опублікували на сайті "Громадського радіо".

Так, свідок зазначив, що військова техніка врізалася в будинок бізнес-центру "Astarte", що знаходиться за адресою Ярославська, 58.

Чоловік повідомив, що машина їхала з репетиції параду до Дня Незалежності, яку проводили на головній столичній площі - Хрещатику. До речі, у зв'язку з цим святом українці будуть відпочивати три дні.

На фото чітко видно, що зенітна установка пошкодила фасад будинку, від якого відкололися уламки.

Розлетілися уламки: у Києві &quot;Бук&quot; врізався в бізнес-центр (фото)
Розлетілися уламки: у Києві &quot;Бук&quot; врізався в бізнес-центр (фото)
 

Фото, надані очевидцем (hromadske.ua)

До речі співачка Руслана готує великий проект до Дня Незалежності в столиці Гетьманщини.

Ранiше ми публиковали програму заходів до цього свята.

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Відео: РБК-Україна

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Теги:  Київ,  День независимости Украины,  парад,  Бук