Розлетілися уламки: у Києві "Бук" врізався в бізнес-центр (фото)

Фото: "Бук" врізався в бізнес-центр (hromadske.ua)

"Бук" повертався з репетиції параду до Дня Незалежності України

У Києві на вулиці Ярославській зенітна установка "Бук", яка брала участь у репетиції військового параду, приуроченої до Дня Незалежності, в'їхала у будинок бізнес-центру. Інформацію про зіткнення "зенітки" з будівлею, зі слів очевидця, опублікували на сайті "Громадського радіо".

Так, свідок зазначив, що військова техніка врізалася в будинок бізнес-центру "Astarte", що знаходиться за адресою Ярославська, 58.

Чоловік повідомив, що машина їхала з репетиції параду до Дня Незалежності, яку проводили на головній столичній площі - Хрещатику. До речі, у зв'язку з цим святом українці будуть відпочивати три дні.

На фото чітко видно, що зенітна установка пошкодила фасад будинку, від якого відкололися уламки.

Фото, надані очевидцем (hromadske.ua)

До речі співачка Руслана готує великий проект до Дня Незалежності в столиці Гетьманщини.

Ранiше ми публиковали програму заходів до цього свята.

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Відео: РБК-Україна