Разлетелись обломки: в Киеве "Бук" врезался в бизнес-центр (фото)

STYLER LIFE 18.08.2018 - 22:36
Фото: "Бук" врезался в бизнес-центр (hromadske.ua) Фото: "Бук" врезался в бизнес-центр (hromadske.ua)

"Бук" возвращался с репитиции парада ко Дню Независимости Украины

В Киеве на улице Ярославской зенитная установка "Бук", принимавшая участие в репетиции военного парада, приуроченной ко Дню Независимости, въехала в здание бизнес-центра. Информацию о столкновении "зенитки" со зданием, со слов очевидца, опубликовали на сайте "Громадського радiо".

Так, свидетель происшествия отметил, что военная техника врезалась в здание бизнес-центра "Astarte", находящегося по адресу Ярославская, 58.

Мужчина сообщил, что машина ехала с репетиции парада ко Дню Независимости, которую проводили на главной столичной площади -  Крещатике. Кстати, в связи с этим праздником украинцы будут отдыхать три дня.

На фото отчетливо видно, что зенитная установка повредила фасад здания, от которого откололись осколки.

Разлетелись обломки: в Киеве &quot;Бук&quot; врезался в бизнес-центр (фото)
Разлетелись обломки: в Киеве &quot;Бук&quot; врезался в бизнес-центр (фото)
 

Фото, предоставленные очевидцем (hromadske.ua)

Кстати певица Руслана готовит большой проект ко Дню Независимости в столице Гетманщины.

Ранее мы публиковали программу мероприятий к этому празднику.

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Видео: РБК-Украина

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Теги:  Киев,  День независимости Украины,  парад,  Бук