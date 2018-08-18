Разлетелись обломки: в Киеве "Бук" врезался в бизнес-центр (фото)

Фото: "Бук" врезался в бизнес-центр (hromadske.ua)

"Бук" возвращался с репитиции парада ко Дню Независимости Украины

В Киеве на улице Ярославской зенитная установка "Бук", принимавшая участие в репетиции военного парада, приуроченной ко Дню Независимости, въехала в здание бизнес-центра. Информацию о столкновении "зенитки" со зданием, со слов очевидца, опубликовали на сайте "Громадського радiо".

Так, свидетель происшествия отметил, что военная техника врезалась в здание бизнес-центра "Astarte", находящегося по адресу Ярославская, 58.

Мужчина сообщил, что машина ехала с репетиции парада ко Дню Независимости, которую проводили на главной столичной площади - Крещатике. Кстати, в связи с этим праздником украинцы будут отдыхать три дня.

На фото отчетливо видно, что зенитная установка повредила фасад здания, от которого откололись осколки.

Фото, предоставленные очевидцем (hromadske.ua)

Кстати певица Руслана готовит большой проект ко Дню Независимости в столице Гетманщины.

Ранее мы публиковали программу мероприятий к этому празднику.

Рекомендуем посмотреть:

Видео: РБК-Украина