Дитина боїться темряви: що робити батькам
Батьки стривожені, коли їхня дитина починає боятися темряви. Експерти кажуть, що в жодному разі не слід вважати це психологічним відхиленням чи хворобою.
Як допомогти дитині впоратися з страхом темряви, повідомляє psychologist.
Зокрема, як тільки ви помітили, що ваша дитина боїться темряви або лягає спати при закритих дверях, необхідно вживати адекватних заходів.
Чого не слід робити
Не сваріть дитину за його страхи
У майбутньому через таку поведінку батьків дитина буде мовчати про свої страхи або проблеми, які, можливо, негативно позначаться у її розвитку.
Не насміхайтеся з дитячих страхів
Дитині потрібна підтримка та довіра батьків. Насміхання призведе до того, що дитина перестане щось розповідати батькам і переживатиме свої страхи на самоті.
Не підігруйте дитині
Експерти кажуть, якщо дитина бачить у темряві примар чи чудовиськ, то не потрібно їй підігрувати й говорити, що ви також їх бачите.
Цим дитина може зрозуміти, що фантастичні істоти є і в реальному світі.
Боязнь темряви – проблема, яку батькам необхідно вирішити якнайшвидше. У разі відкладеної боротьби зі страхом можна прийти до того, що дитина так і не позбавиться цієї проблеми та страждатиме від неї.
Що робити, якщо дитина боїться темряви (freepik)
Що зробити, щоб дитина перестала боятися темряви
- Батькам необхідно пам'ятати, що дитина повинна їм довіряти. Слід з розумінням поставитися до цього, і пообіцяти дитині, що ви допоможете впоратися з її страхом;
- Можна вигадати супергероя, який у разі чого прийде на допомогу або предмет, який також допоможе позбутися страху. Це можуть бути, наприклад, окуляри, надягаючи які дитина може ставати невидимою для всіх. Цей варіант підходить для маленьких дітей віком від трьох до п'яти років;
- Причиною виникнення страху темряви можуть бути фільми, комп'ютерні ігри, у яких присутні жорстокість. Варто позбавити свого малюка від вільного доступу до таких фільмів чи ігор;
- Кімнату необхідно також обладнати світильником чи нічником. Все тому, що джерелом страху є темрява;
- Батькам варто звернути увагу на власну поведінку та соціально-психологічну атмосферу в сім'ї. Часто буває так, що через численні сварки у дітей з'являються різноманітні страхи.
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