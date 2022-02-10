Ребенок боится темноты: что делать родителям
Родители встревожены, когда их ребенок начинает бояться темноты. Эксперты говорят, что ни в коем случае не следует считать это психологическим отклонением или болезнью.
Как помочь ребенку справиться со страхом темноты, сообщает psychologist.
В частности, как только вы заметили, что ваш ребенок боится темноты или ложится спать при закрытых дверях, необходимо принимать адекватные меры.
Чего не следует делать
Не ругайте ребенка за его страхи
В будущем из-за такого поведения родителей ребенок будет молчать о своих страхах или проблемах, которые, возможно, негативно скажутся в его развитии.
Не насмехайтесь над детскими страхами
Ребенку нужна поддержка и доверие родителей. Насмешка приведет к тому, что ребенок перестанет что-либо рассказывать родителям и будет переживать свои страхи в одиночестве.
Не подыгрывайте ребенку
Эксперты говорят, если ребенок видит в темноте призраков или чудовищ, то не нужно ему подыгрывать и говорить, что вы их видите.
Этим ребенок может понять, что фантастические существа есть и в реальном мире.
Боязнь темноты - проблема, которую родителям необходимо решить как можно быстрее. В случае отложенной борьбы со страхом можно прийти к тому, что ребенок так и не избавится от этой проблемы и будет страдать от нее.
Что делать, если ребенок боится темноты (freepik)
Что сделать, чтобы ребенок перестал бояться темноты
- Родителям необходимо помнить, что ребенок должен им доверять. Следует с пониманием отнестись к этому, и пообещать ребенку, что вы поможете справиться с его страхом;
- Можно выдумать супергероя, который в случае чего придет на помощь или предмет, который также поможет избавиться от страха. Это могут быть, например, очки, надевая которые ребенок может становиться невидимым для всех. Этот вариант подходит для маленьких детей в возрасте от трех до пяти лет;
- Причиной возникновения страха темноты могут быть фильмы, компьютерные игры, в которых присутствуют жестокость. Стоит избавить своего малыша от свободного доступа к таким фильмам или играм;
- Комнату необходимо также оборудовать светильником или ночником. Все потому, что источником страха является тьма;
- Родителям стоит обратить внимание на собственное поведение и социально-психологическую атмосферу в семье. Часто бывает так, что из-за многочисленных ссор у детей появляются разнообразные страхи.
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