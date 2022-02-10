Дитина боїться темряви: що робити батькам

Батьки стривожені, коли їхня дитина починає боятися темряви. Експерти кажуть, що в жодному разі не слід вважати це психологічним відхиленням чи хворобою.
Як допомогти дитині впоратися з страхом темряви, повідомляє psychologist.
Зокрема, як тільки ви помітили, що ваша дитина боїться темряви або лягає спати при закритих дверях, необхідно вживати адекватних заходів.
Не сваріть дитину за його страхи
У майбутньому через таку поведінку батьків дитина буде мовчати про свої страхи або проблеми, які, можливо, негативно позначаться у її розвитку.
Не насміхайтеся з дитячих страхів
Дитині потрібна підтримка та довіра батьків. Насміхання призведе до того, що дитина перестане щось розповідати батькам і переживатиме свої страхи на самоті.
Не підігруйте дитині
Експерти кажуть, якщо дитина бачить у темряві примар чи чудовиськ, то не потрібно їй підігрувати й говорити, що ви також їх бачите.
Цим дитина може зрозуміти, що фантастичні істоти є і в реальному світі.
Боязнь темряви – проблема, яку батькам необхідно вирішити якнайшвидше. У разі відкладеної боротьби зі страхом можна прийти до того, що дитина так і не позбавиться цієї проблеми та страждатиме від неї.
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