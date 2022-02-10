Дитина боїться темряви: що робити батькам

Зокрема, як тільки ви помітили, що ваша дитина боїться темряви або лягає спати при закритих дверях, необхідно вживати адекватних заходів.

Чого не слід робити

Не сваріть дитину за його страхи

У майбутньому через таку поведінку батьків дитина буде мовчати про свої страхи або проблеми, які, можливо, негативно позначаться у її розвитку.

Не насміхайтеся з дитячих страхів

Дитині потрібна підтримка та довіра батьків. Насміхання призведе до того, що дитина перестане щось розповідати батькам і переживатиме свої страхи на самоті.

Не підігруйте дитині

Експерти кажуть, якщо дитина бачить у темряві примар чи чудовиськ, то не потрібно їй підігрувати й говорити, що ви також їх бачите.

Цим дитина може зрозуміти, що фантастичні істоти є і в реальному світі.

Боязнь темряви – проблема, яку батькам необхідно вирішити якнайшвидше. У разі відкладеної боротьби зі страхом можна прийти до того, що дитина так і не позбавиться цієї проблеми та страждатиме від неї.

Що робити, якщо дитина боїться темряви (freepik)

Що зробити, щоб дитина перестала боятися темряви