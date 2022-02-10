Ребенок боится темноты: что делать родителям

В частности, как только вы заметили, что ваш ребенок боится темноты или ложится спать при закрытых дверях, необходимо принимать адекватные меры.

Чего не следует делать

Не ругайте ребенка за его страхи

В будущем из-за такого поведения родителей ребенок будет молчать о своих страхах или проблемах, которые, возможно, негативно скажутся в его развитии.

Не насмехайтесь над детскими страхами

Ребенку нужна поддержка и доверие родителей. Насмешка приведет к тому, что ребенок перестанет что-либо рассказывать родителям и будет переживать свои страхи в одиночестве.

Не подыгрывайте ребенку

Эксперты говорят, если ребенок видит в темноте призраков или чудовищ, то не нужно ему подыгрывать и говорить, что вы их видите.

Этим ребенок может понять, что фантастические существа есть и в реальном мире.

Боязнь темноты - проблема, которую родителям необходимо решить как можно быстрее. В случае отложенной борьбы со страхом можно прийти к тому, что ребенок так и не избавится от этой проблемы и будет страдать от нее.

Что делать, если ребенок боится темноты (freepik)

Что сделать, чтобы ребенок перестал бояться темноты