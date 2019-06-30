Дитина у валізі: названа причина смерті хлопчика

У Чернівцях 27 червня виявили страшну знахідку - валізу з мертвим тілом дитини. Судмедексперти, які робили розтин, назвали можливу причину смерті. В результаті експертизи з'ясувалося, що мертвий хлопчик хворів на астму. Він міг померти від нападу, але не від вчиненого насильства, передає ТСН. Дворічній дитині не надали медичну допомогу і вона померла..

"Эскпертиза показала, що хлопчик хворів на бронхіальну астму. Легені були як у дорослої хворої дитини. Тому, можливо, причиною смерті могло стати ненадання допомоги при нападі астми", - повідомив начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський.

Фото Поліція розшукує матір хлопчика, знайденого у валізі в Чернівцях (facebook.com/policebukovyna)

Нагадаємо, що про страшну знахідку повідомили поліції очевидці і почали розшук матері. Зазначалося, що в ніч з 26-го на 27-е червня 22-річна жінка сама принесла валізу з тілом свого дворічного сина на місце, де його знайшли перехожі, які й викликали правоохоронців.

Дитини знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Як раніше писав Styler, з'явилися нові деталі страшного злочину в Чернівцях.

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