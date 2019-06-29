Дитина у валізі: нові подробиці жахливого злочину у Чернівцях

Тіло дитини знайшли в червоній валізі на околиці Чернівців біля недобудованого гіпермаркету в четвер, 27 червня. Поліція опитала жителів будинків, вилучила відеозаписи з камер зовнішнього спостереження та інші речові докази. Про це йдеться в повідомленні поліції Чернівецької області.

Крім того, стало відомо, що в ніч з 26-го на 27-е червня жінка сама принесла валізу з тілом свого трирічного сина на місце, де його знайшли перехожі, які й викликали поліцію.

Поліція розшукує матір хлопчика, знайденого у валізі в Чернівцях (facebook.com/policebukovyna)

У поліції зазначили, що мати хлопчика Анна Пилявська приїхала в Чернівці близько місяця тому і знімала житло, в якому проживала жила разом із сином.

Поліція розшукує матір хлопчика, знайденого у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Поліція також спростувала інформацію в ЗМІ про те, що Анна Пилявська може мати при собі мисливську рушницю. Крім того, не дійсні і чутки про те, що на тілі хлопчика знайшли сліди побоїв.

Поліція розшукує матір хлопчика, знайденого у валізі в Чернівцях (facebook.com/policebukovyna)

У поліції підкреслили, що судово-медична експертиза показала, що на тілі хлопчика немає ознак насильницької смерті. При цьому для встановлення причин смерті дитини призначені додаткові експертизи.

Дитини знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Правоохоронці Чернівецької області підготували клопотання до слідчого судді про призначення ще низки судових експертиз для аналізу вилучених речових доказів.

Поліція проводить бесіду з батьками Анни Пилявської, які приїхали у Чернівці.

Нагадаємо, що мати хлопчика Анна Олександрівна Пилявська, народилася в 1997 році в Хмельницькій області і нещодавно переїхала в Чернівці.

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