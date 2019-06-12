Дитина отруїлася хімікатами: батьки були в сусідній кімнаті

У Харкові трирічна дитина отруїлася побутовою хімією для дому. На даний момент хлопчик госпіталізований і перебуває в реанімації. Деталі інциденту розповіли в прес-службі Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Трагедія сталася близько 9 ранку 12 червня. У поліцію надійшло повідомлення про отруєння дитини і за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

З'ясувалося, що трирічний малюк розбавив відбілювач звичайною водою і випив його. Відбілювач він знайшов на кухонному столі. Батьки в цей момент знаходилися в кімнаті.

"Дитина долила води і випила рідину. Батьки малолітнього в цей час перебували будинку, в сусідній кімнаті", - сказано в повідомленні прес-служби.

Рідні хлопчика негайно викликали швидку медичну допомогу і малюка госпіталізовано у реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. На даний момент його стан оцінюється як задовільний.

Поліція проводить розслідування даного інциденту і встановлює всі обставини події. Батьків хлопчика, за те, що вони недогледіли за дитиною, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

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