"Хлопці самі напросилися": у мережі з'явилося відео побоїща в супермаркеті Києва

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловіки виявилися п'яними і хамили охоронцям

Українцям показали відео початку конфлікту в одному з київських магазинів "Фора", в якому охоронці накинулися на покупців, які відмовилися платити за покупку. Відповідні кадри опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"З'явилося відео початку конфлікту в супермаркеті "Фора" біля станції трамваю "Польова", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно п'яних чоловіків, які відверто знущалися і хамили охоронцям. В якийсь момент зав'язалася бійка, в ході якої п'яних відвідувачів повалили на землю і почали бити.

Відео кадри з київського магазину (facebook.com/KyivOperativ)

У той же час користувачі мережі стверджують, що п'яні відвідувачі магазину самі винні, оскільки хамили охоронцям.

"Все правильно зробили", - сказав користувач Віталій Петрина.

"Ну, тепер видно. Хлопці самі напросилися. Ось їм і надавали", - підкреслив юзер Вадим Тимощук.

"Зараз така нахабна молодь, тільки палиця по голові допомагає. Розуміють тільки силу. Вистачить їх захищати, знахабніли", - уточнила користувач Інна Пінчук.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Києві біля гуртожитку КПІ сталася бійка зі стріляниною. В результаті бійки постраждало двоє осіб, які звернулися за допомогою в медичний заклад. З місця співробітники поліції вилучили гільзи з невстановленої зброї.

Раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва, 6 грудня 2018 року, сталася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова.