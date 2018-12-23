"Ребята сами напросились": в сети появилось видео побоища в супермаркете Киева

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчины оказались пьяными и хамили охранникам

Украинцам появилось видео начала конфликта в одном из киевских магазинов "Фора", в котором охранники набросились на покупателей, которые отказались платить за покупку. Соответствующие кадры опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Появилось видео начала конфликта в супермаркете "Фора" возле станции трамвая "Полевая", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно пьяных мужчин, которые откровенно издевались и хамили охранникам. В какой-то момент завязалась драка, в ходе которой пьяных посетителей повалили на землю и начали избивать.

Видео: кадры из киевского магазина (facebook.com/KyivOperativ)

В то же время пользователи сети утверждают, что пьяные посетители магазина сами виноваты, поскольку хамили охранникам.

"Все правильно сделали", - сказал пользователь Виталий Петрин.

"Ну, теперь видно. Ребята сами напросились. Вот им и надавали", - подчеркнул юзер Вадим Тимощук.

"Сейчас такая наглая молодежь, только палка по голове помогает. Понимают только силу. Хватит их защищать, обнаглели", - уточнила пользователь Инна Пинчук.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киеве возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой. В результате драки пострадало двое человек, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места сотрудники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия.

Ранее сообщалось, что в Солом'янском районе Киева, 6 декабря 2018 года, произошла перестрелка возле супермаркета на вул. Сурикова.