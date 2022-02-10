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Регіна Тодоренко показала невиліковне шкірне захворювання на обличчі

Автор: Styler

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко вперше показала прояв невиліковного шкірного захворювання, про яке розповіла торік. Артистці діагностували вітіліго, і тепер хвороба торкнулася шкіри на обличчі.

У сторіс свого Instagram вона опублікувала фотографію, на якій продемонструвала повіки.

Відзначимо, що вітіліго - це порушення пігментації шкіри. На знімку Регіна прикрила очі, щоб було видно, як побіліла шкіра в куточках очей.

"Настрій поліпшується, а вітіліго нікуди не дівається. Раніше мене навіть дражнили: "Навіщо ти весь час так дивно фарбуєш повіку?", - відверто поділилася Тодоренко.

Регіна Тодоренко показала прояв вітіліго на очах (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше зірка зізналася, що у неї також є світла пляма на коліні. І хоча вітіліго є невиліковним захворюванням, є способи зменшити його прояви - наприклад, ін'єкції плазми, до яких вдається і співачка. Вона робила їх у своє коліно.

За словами Регіни, раніше вона соромилася своєї хвороби і приховувала вітіліго від шанувальників, ретушуючи всі фото. Хоча і намагається бути на позитиві і приймати себе, а за приклад вона бере відому канадську модель з вітіліго Вінні Харлоу.

Вінні Харлоу не соромиться своєї хвороби і часто знімається в купальниках (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко відверто заговорила про красу і натуральність. Ведуча зізналася, що в її житті були різні зміни в зовнішності, але важливо знати міру.

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Регіна Тодоренко